Villa Mercedes inauguró el Parque Betbeder

El gobernador de San Luis Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera encabezaron este jueves la inauguración del Parque Lineal Betbeder, un nuevo espacio de recreación y encuentro para los vecinos de Villa Mercedes. La obra se concretó a través del programa provincial “Construyendo con tu Pueblo”, que impulsa proyectos compartidos entre el Gobierno y los municipios.

Ubicado a metros del puente sobre el río Quinto, en la intersección de calle Betbeder y la ruta Interfábricas, el parque busca integrar naturaleza, movilidad y memoria colectiva. Con una inversión de $248.359.434,15, financiada en partes iguales por Provincia y Municipio, el proyecto se completó en 120 días e incluye una bicisenda de hormigón con acabado verde, iluminación LED, rampas de acceso, estaciones saludables y áreas de descanso.

Durante el acto, el vecino Víctor Sosa recordó la historia del terreno, donado hace más de cuarenta años por su abuelo, José Baracco. “Este parque también es un reconocimiento al esfuerzo de quienes construyeron esta ciudad con trabajo y honestidad”, expresó.

El intendente Frontera destacó el valor simbólico de la obra: “Este parque lineal es mucho más que infraestructura. Es un nuevo ingreso para la ciudad y un espacio de encuentro seguro. Además, rendimos homenaje a la familia Baracco con la futura Plaza Saludable ‘José Esteban Baracco’, que inauguraremos el 26 de diciembre”.

Por su parte, el gobernador Poggi subrayó la importancia de la cooperación institucional: “Este parque muestra lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos. En tiempos difíciles, más que nunca debemos trabajar codo a codo, escuchando a los vecinos y atendiendo sus sueños”.

El evento cerró con un gesto de cercanía: los presentes sorprendieron al mandatario provincial con una torta y un obsequio por su cumpleaños, en un clima de alegría y emoción compartida.

El Parque Lineal Betbeder ya se perfila como un nuevo punto de encuentro para las familias mercedinas, combinando recreación, movilidad sustentable y homenaje a la historia local.