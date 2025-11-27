Chile: Asalto deja varados a 60 mendocinos

El viaje que debía ser una salida de compras terminó en terror. Más de 60 mendocinos fueron asaltados en Chile, quedaron golpeados y sin documentos, y ahora enfrentan un complejo regreso al país. El ataque ocurrió en plena ruta, poco después de cruzar la frontera.

Una emboscada en la carretera

El grupo viajaba en un colectivo de la empresa La Torre Viajes con destino a un tour de compras cerca de Santiago de Chile. Todo transcurría con normalidad hasta que, antes de ingresar a la Ruta 5, el ómnibus fue rodeado por cinco autos. La coordinación entre los vehículos llamó la atención de los pasajeros, pero no hubo tiempo para reaccionar. En segundos, varios delincuentes armados bajaron de los autos y avanzaron hacia el colectivo. El chofer intentó maniobrar, aunque la sorpresa y la violencia de los atacantes hicieron imposible cualquier maniobra de defensa. En pocos instantes, los ladrones ya estaban dentro.

Violencia directa contra choferes y pasajeros

Los asaltantes portaban armas largas y actuaron con extrema agresividad. Según relataron desde la empresa, uno de los choferes sufrió golpes de culata que le dejaron hematomas en el rostro. Los delincuentes ordenaron a todos que entregaran teléfonos, billeteras, mochilas, dinero en efectivo y documentos personales. Algunos pasajeros intentaron pedir calma, pero fueron silenciados con amenazas directas. La situación se volvió angustiante: la oscuridad del camino, el encierro del vehículo y el miedo reinante dejaron al grupo completamente vulnerable. En pocos minutos, los ladrones habían tomado casi todas las pertenencias de valor.

Abandono en medio del camino

Tras el robo, los delincuentes escaparon por la misma ruta por la que habían llegado. El colectivo quedó detenido en un tramo aislado, sin luz ni señal telefónica. Muchos pasajeros estaban en shock y sin posibilidad de comunicarse con sus familias. La mayoría había perdido también su documentación, un problema que luego se volvería central para poder regresar a Argentina. Con el paso de las horas, crecieron la preocupación y el cansancio. La noche avanzaba y el grupo seguía inmóvil, tratando de organizarse y asistir a quienes estaban más golpeados o asustados.

La ayuda llegó desde un conductor chileno

La situación cambió recién cuando un automovilista chileno que pasaba por la zona se detuvo al ver el colectivo parado. Tras escuchar lo ocurrido, ofreció su teléfono para que los mendocinos pudieran comunicarse con la empresa. Ese gesto permitió activar las primeras gestiones. Personal de la firma de viajes inició entonces el protocolo de asistencia, que incluyó pedir apoyo a las autoridades locales. Aunque la ayuda oficial tardó, el contacto inicial permitió informar a las familias y comenzar a evaluar los pasos a seguir. La prioridad era garantizar seguridad y organizar el regreso, un desafío mayor sin la documentación robada.

Un proceso de regreso que será largo

La pérdida de documentos implica que los viajeros no pueden cruzar nuevamente la frontera por los canales habituales. Según explicaron desde la empresa La Torre Viajes, ya se estableció comunicación con la Embajada Argentina en Chile para iniciar el proceso de repatriación. Este trámite puede incluir entrevistas, certificaciones de identidad y la emisión de documentación provisoria. El tiempo de resolución depende de cada caso y de la disponibilidad de recursos consulares. Mientras tanto, se analiza el traslado del grupo hacia un punto seguro en territorio chileno, donde puedan alojarse hasta que la embajada complete los procedimientos.

Impacto emocional y pedidos de mayor seguridad

Muchos de los pasajeros habían contratado el tour como una salida recreativa y económica, sin imaginar que vivirían un episodio de este nivel de violencia. Aunque ninguno sufrió heridas de gravedad, el impacto emocional es significativo. La empresa expresó su preocupación por lo ocurrido y señaló que colaborará con las autoridades chilenas para aportar toda la información disponible. También se espera que se refuercen las medidas de seguridad en las rutas cercanas a la frontera, especialmente en corredores utilizados por colectivos turísticos. Los mendocinos, por ahora, solo quieren volver a casa y recuperarse de una experiencia que nunca esperaron vivir.