Detienen a médico argentino con municiones en paso chileno

Un médico argentino de 78 años fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores después de que funcionarios de Aduanas encontraran municiones en su camioneta. El hallazgo se produjo durante una fiscalización de rutina y llevó a su arresto inmediato, la incautación de las balas y su posterior formalización en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

El control en la frontera

La situación comenzó la tarde del martes, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas revisó una camioneta Toyota Hilux con patente argentina. El vehículo era conducido por el médico, identificado con las iniciales J.C.R., residente de la provincia de San Luis. Durante la inspección, los funcionarios detectaron un pequeño habitáculo dentro de la cabina donde se ocultaban cuatro municiones calibre 32 sin percutar. El material llamó la atención de inmediato. Los agentes, siguiendo el protocolo establecido para estos casos, extendieron el control a otras zonas del vehículo y se enfocaron en la guantera, donde encontraron otras ocho balas del mismo calibre. Con el hallazgo total de doce municiones, se dio aviso al fiscal de flagrancia para aplicar el procedimiento correspondiente.

La intervención policial

Tras la notificación, el fiscal instruyó la detención inmediata del conductor. Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores acudió al punto de control para concretar el arresto y asegurar la cadena de custodia de las balas. Los uniformados trasladaron al médico a la unidad policial para dejar constancia de los antecedentes y luego lo derivaron a la audiencia judicial. Las municiones también fueron incautadas para los peritajes de rigor. Según la normativa chilena, el simple porte de municiones sin autorización constituye un delito, independientemente de la cantidad encontrada. En estos procedimientos, la edad del involucrado no modifica los pasos formales que deben seguir las autoridades.

La audiencia y los cargos

La mañana del miércoles, el médico fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, el fiscal Rodolfo Robles Mora detalló el contenido del parte policial y formalizó al imputado por dos delitos: porte ilegal de municiones, contemplado en la Ley de Control de Armas, y contrabando, por intentar ingresar al país elementos prohibidos sin declararlos. En la audiencia se precisó que el hombre no contaba con permisos para portar armamento ni municiones y que había ingresado a Chile como turista. La defensa del imputado colaboró en todo momento y explicó que las balas habían permanecido en el vehículo sin intención de ser utilizadas, argumento que no evita el proceso penal, pero puede influir en la evaluación del riesgo.

Medidas cautelares

Tras escuchar a ambas partes, la magistrada Valeria Crosa resolvió que el imputado no representaba un peligro para la seguridad pública. Por ello, no consideró necesario fijar una detención prolongada o medidas de mayor restricción. La jueza decretó como única cautelar la firma quincenal en Carabineros, lo que implica que el médico deberá presentarse cada dos semanas mientras avance la investigación. Después de establecida esta obligación, quedó en libertad y pudo retirarse del tribunal. El proceso penal, sin embargo, continuará su curso.

Contexto legal

La legislación chilena es estricta en materia de control de armas y establece penas para quienes ingresan, transportan o poseen municiones sin autorización. Aduanas y Carabineros mantienen un protocolo permanente de fiscalización en pasos fronterizos, especialmente en zonas de alto tránsito internacional. Cada año se detectan casos de turistas que desconocen la normativa y transportan elementos prohibidos sin declararlos, lo que igualmente constituye una infracción. En episodios como este, los tribunales deben evaluar la intencionalidad, la cantidad de municiones y los antecedentes del involucrado, factores que influyen en la resolución judicial.

Lo que viene

La causa continuará abierta mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias necesarias para determinar el origen de las municiones y confirmar si existe algún antecedente adicional que agrave la responsabilidad del imputado. El médico deberá cumplir estrictamente con la firma quincenal hasta que el tribunal dicte una resolución definitiva. Por ahora, permanece en libertad y regresará a su lugar de residencia. El caso vuelve a poner en agenda la importancia de revisar vehículos antes de cruzar una frontera y de declarar cualquier elemento regulado por la ley, incluso en situaciones donde no exista intención de causar daño.