Todo listo para la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza

Ultima gala del año del boxeo amateur en Villa Mercedes
La velada en el Palacio de los Deportes contará con cinco peleas por el título provincial y a su vez premiarán a casi 40 boxeadores de toda la provincia.
Operativo especial de tránsito por la competencia nocturna de ese sábado. Habrá interrupciones en algunas arterias para garantizar la fluidez vehicular.Deportes28/11/2025Deportes CuyoNoticias
Este sábado 29, a partir de las 21.30, la Maratón Nocturna, con cupos agotados, llevará a cabo una nueva edición con la presencia de más de 2000 atletas que transitarán los dos circuitos disponibles: 10K y 2K.
Para garantizar la seguridad de los participantes así como también permitir el tránsito vehicular, se montará un operativo especial con cortes de calles estratégicos, algunos fijos y otros transitorios e intermitentes. Además, se pondrán a disposición vías alternativas que podrán tomar los conductores.
Las arterias que tendrán cortes totales, a partir de las 21, serán aquellas por donde circule la maratón: Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia e inmediaciones del lago del parque San Martín. En tanto que en el cruce con sus calles transversales, los cortes serán intermitentes.
Para garantizar la fluidez vehicular, se dispusieron rutas alternativas según el sentido de circulación:
Sur a norte: interior del Parque San Martín, Club Hípico, Carlos Thays, Lencinas (costado oeste del recorrido). España, San Martín San Juan (costado este).
Norte a sur: interior del Parque por Lencinas, Carlos Thays, Club Hípico, Corredor del Oeste (costado oeste). 9 de Julio, San Martín y Rioja (costado este).
Este a Oeste: Peltier y Pueyrredón (costado sur). Necochea, Las Heras y Juan B. Justo (costado norte).
Oeste a Este: Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno (costado sur). Lencinas, Avellaneda y Gutiérrez (costado norte de la maratón).
A su vez, el servicio del Metrotranvía se verá interrumpido por una hora, de 21.30 a 22.30.
Entrega de kits
La entrega de los kits se realizará en La Báscula (Nave Cultural) según el siguiente cornograma:
Viernes 28 : de 10 a 17
Sábado 29: de 10 a 13
La cuarta edición de esta competencia, que tiene los cupos de inscripción completos, ofrecerá dos modalidades para distintos niveles y edades: el circuito competitivo de 10 kilómetros y el recorrido recreativo de 2 kilómetros, pensado para disfrutar en grupo y vivir una experiencia nocturna en las calles de la capital.
La salida y llegada será en la explanada de Casa de Gobierno. Desde allí, los corredores transitarán por La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, hasta los Portones del Parque General San Martín. El itinerario continuará por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para luego emprender el regreso por Emilio Civit, Sarmiento, Rivadavia y Mitre, finalizando nuevamente frente a Casa de Gobierno.
En el marco de la Maratón Nocturna, la Ciudad acompañará una propuesta cultural especial. El sábado 29, a las 11 h, en La Báscula (Nave Cultural), se presentará el libro “Correr para no temblar”, del periodista y productor Daniel Yúdica, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria en radio y televisión. El autor fue distinguido con el Martín Fierro 2018 por su programa “Mendoza Deportiva” y ahora comparte su primera obra en formato escrito; un testimonio sobre los desafíos personales y la resiliencia a través del running.
La actividad es abierta y gratuita, y forma parte de las iniciativas que la Ciudad impulsa para integrar deporte, cultura y comunidad.
La velada en el Palacio de los Deportes contará con cinco peleas por el título provincial y a su vez premiarán a casi 40 boxeadores de toda la provincia.
La triatleta sanjuanina finalizó segunda en su categoría y 34ª en la general. La competencia se llevó a cabo en los bosques de Palermo, Buenos Aires.
La competencia atlética se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.
Fadep marcó 17 goles en dos partidos, 10 en el Regional y 7 en la Liga, San Martin y Godoy Cruz hicieron 8 y Argentino 7, hubo 55 goles en 12 partidos.
Se disputó la segunda fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Angel Oropel, representante del equipo Chimbas Te Quiero, se consagró ganador.
Este sábado desde las 08:00hs hasta las 22:00hs se realizará el tradicional torneo, fiscalizado por la Federación Mendocina de Judo, en el Salvador Bonanno.
Los equipos que ocupan las primeras posiciones volvieron a ganar y a dos fechas del final ya están casi definidos los equipos que jugarán el Octogonal.
El Turco firmó contrato hasta el 2026, hay una cláusula de rescición si no se conseguían los objetivos. El 13 de diciembre hay elecciones en Godoy Cruz.
Mesa de Fraternidad de San Luis celebra el Día de la Tolerancia. Reafirman el compromiso de construir diálogo y paz social desde la diversidad de credos
La segunda edición de Actitud “La Fiesta” reunió a más de 300 invitados con música, platos clásicos, vinos mendocinos y un homenaje a la tradición italiana.
La competencia atlética se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.
San Luis atraviesa días de temperaturas inusualmente altas para noviembre y podría enfrentar una ola de calor, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros