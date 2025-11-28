Todo listo para la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza

Este sábado 29, a partir de las 21.30, la Maratón Nocturna, con cupos agotados, llevará a cabo una nueva edición con la presencia de más de 2000 atletas que transitarán los dos circuitos disponibles: 10K y 2K.

Para garantizar la seguridad de los participantes así como también permitir el tránsito vehicular, se montará un operativo especial con cortes de calles estratégicos, algunos fijos y otros transitorios e intermitentes. Además, se pondrán a disposición vías alternativas que podrán tomar los conductores.

Las arterias que tendrán cortes totales, a partir de las 21, serán aquellas por donde circule la maratón: Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia e inmediaciones del lago del parque San Martín. En tanto que en el cruce con sus calles transversales, los cortes serán intermitentes.

Para garantizar la fluidez vehicular, se dispusieron rutas alternativas según el sentido de circulación:

Sur a norte: interior del Parque San Martín, Club Hípico, Carlos Thays, Lencinas (costado oeste del recorrido). España, San Martín San Juan (costado este).

Norte a sur: interior del Parque por Lencinas, Carlos Thays, Club Hípico, Corredor del Oeste (costado oeste). 9 de Julio, San Martín y Rioja (costado este).

Este a Oeste: Peltier y Pueyrredón (costado sur). Necochea, Las Heras y Juan B. Justo (costado norte).

Oeste a Este: Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno (costado sur). Lencinas, Avellaneda y Gutiérrez (costado norte de la maratón).

A su vez, el servicio del Metrotranvía se verá interrumpido por una hora, de 21.30 a 22.30.

Entrega de kits

La entrega de los kits se realizará en La Báscula (Nave Cultural) según el siguiente cornograma:

Viernes 28 : de 10 a 17

Sábado 29: de 10 a 13

La cuarta edición de esta competencia, que tiene los cupos de inscripción completos, ofrecerá dos modalidades para distintos niveles y edades: el circuito competitivo de 10 kilómetros y el recorrido recreativo de 2 kilómetros, pensado para disfrutar en grupo y vivir una experiencia nocturna en las calles de la capital.

Circuito y recorrido

La salida y llegada será en la explanada de Casa de Gobierno. Desde allí, los corredores transitarán por La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, hasta los Portones del Parque General San Martín. El itinerario continuará por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para luego emprender el regreso por Emilio Civit, Sarmiento, Rivadavia y Mitre, finalizando nuevamente frente a Casa de Gobierno.

Actividad literaria: presentación del libro “Correr para no temblar”

En el marco de la Maratón Nocturna, la Ciudad acompañará una propuesta cultural especial. El sábado 29, a las 11 h, en La Báscula (Nave Cultural), se presentará el libro “Correr para no temblar”, del periodista y productor Daniel Yúdica, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria en radio y televisión. El autor fue distinguido con el Martín Fierro 2018 por su programa “Mendoza Deportiva” y ahora comparte su primera obra en formato escrito; un testimonio sobre los desafíos personales y la resiliencia a través del running.

La actividad es abierta y gratuita, y forma parte de las iniciativas que la Ciudad impulsa para integrar deporte, cultura y comunidad.





