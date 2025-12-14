Facundo Ambrossi con la primera etapa de la Vuelta del Este

En el departamento de San Martín se disputó la 53.ª edición de la Vuelta del Este, correspondiente a la quinta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026. En una exigente jornada, Facundo Ambrossi, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la primera etapa.

El segundo lugar fue para Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Christian Moyano (RTO Revi Junín ).

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1. Guerrero, Tomás

2. Durán, Agustín

3. Mena, Esteban

Categoría Máster

1. Zumer, Daniel

2. Leonel

Categoría Damas

1. Bugarín, María Laura

2. Bajouth, Florencia

Categoría Élite

1. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)

2. Escudero, Ivan (Municipalidad de Guaymallén)

3. Moyano, Christian (RTO REvi Junín)

4. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)

5. Traico, Nicolás (Municipalidad de Godoy Cruz)

Recorridos

1ra etapa: Largada Avenidas Pirovano y Alem , frente a Estación de Servicio ALLUB, TREN CONTROLADO, hacia el Este por calle Alem, (Ruta Provincial 50) ,se continua hasta Carril Montecaceros, hacia el norte, donde se dará el inicio oficial de la prueba, por carril Montecaceros, hacia el norte, hasta carril Zapata hacia el Oeste por Zapata hasta Carril Chimbas, por Chimbas hacia el Sur hasta calle Cerecetto, por Cerecetto hacia el este , hasta Carril Costa Canal Montecaceros, por este hacia el sur hasta Carril Norte, donde se inicia un circuito de igual recorrido, que deberá recorrerse en 3 (tres) oportunidades, en el último circuito se continua por Carril Costa Canal Montecaceros siempre hacia el sur, hasta el Polideportivo Torito Rodriguez, continuando hasta Rotonda del Hospital, al Oeste por Ruta 50 , al norte por calle Miguez, al este por Lateral Sur acceso Este y nuevamente hacia el sur por Av, Eva Peron, circuito que se realizara en 3 (tres) oprtunidades, para terminar la primera etapa en el Polideportivo Torito Rodriguez.

Etapa 2 - Línea (150km)

Domingo 14 de diciembre

Concentración: 14:30hs.

Largada: 15:30hs. Municipalidad de San Martín.

Recorrido: Largada en Municipalidad de San Martín (Alem y 25 de mayo), en tren controlado hacia el Oeste, por Avenida Boulogne Sur Mer, hasta Boulogne Sur Mer y Lavalle ( Atletico Club San Martín) , donde se realizara la largada oficial de la Etapa.continuando por esta hacia el Oeste, hasta variante de Palmira, por esta hasta Carril Chimbas hacia el Norte, Hasta calle Divisadero (ruta 46), por esta hacia el este hasta el distrito de Tres Porteñas, por calle Maderera hacia el este hasta calle Benenatti, por esta hacia el sur hasta calle Zapata, lugar donde se inicia un circuito que se recorrerá en 3 (tres ocaciones ) por zapata, carril Chimbas, calle Maderera, Benenatti hasta Zapata, al llegar a Zapata en el último giro se continua por carril Costa canal Montecaceros hacia el sur, hasta el Polideportivo Torito Rodriguez, continuando hasta Rotonda del Hospital, al Oeste por Ruta 50 , al norte por calle Miguez, al este por Lateral Sur acceso Este y nuevamente hacia el sur por Av, Eva Peron, circuito que se realizara en 2 ( dos ) oprtunidades, para terminar la tercera etapa en el Polideportivo Torito Rodriguez.



Participan todas las categorías (juveniles, élite, sub-23, damas, máster)

Este domingo 14 de diciembre, en la Municipalidad de San Martín, departamento de San Martín se corre la segunda etapa.















