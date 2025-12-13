Cuna de Campeones V con éxitos mendocinos

El Cuna de Campeones V se desarrolló a sala llena, contó con la organización de la Promotora Pandolfino Box, el respaldo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y el Dreams Casino del Hotel Park Hyatt.

El combate de fondo, protagonizado por dos pegadores como Abraham Buonarrigo (15-5-0,12 KO) y el peruano Jesús Avilés (9-10-0, 2 KO) decantó en la definición fulminante del púgil de Guaymallén.

Con severas y fulminantes combinaciones, el ex campeón Panamericano y Sudamericano de los semipesados acabó con la resistencia del Incaico al ganarle por la vía del cloroformo en el segundo asalto. Buonarrigo mostró un planteo inteligente, en donde el campanazo inicial anuló las opciones ofensivas del peruano.

La China Brisa Alfonzo le ganó a Verónica Núñez y ya piensa en la primera defensa de su título de campeona argentina superpluma.

En un combate de preparación para hacer la primera defensa de su título argentino superpluma, Brisa Alfonzo (8-1-1, 1 KO) retornó al ring tras unos meses de parate por una lesión en un pie. La prueba fue muy exigente y tuvo que esforzarse para imponerse ante la vehemencia de una muy motivada Verónica Núñez (2-4-0, 0 KO), que vino a querer robarle el protagonismo a la lasherina. Lo más justo hubiese sido una igualdad, pero los jurados opinaron otra cosa.

La entrerriana se mostró aguerrida y en todo momento complicó a la sureña que careció de recursos para sobresalir ante una dura oponente que mereció mejor suerte. Las tarjetas favorecieron a Briza Alfonso con los siguientes guarismos: Lucía Robles: 58-56, Flavio Montivero, 58-56, y Pedro Busto: 59-55.

El maipucino Damián Castro (3-0-1, 2 KO) encadenó otra victoria ante un duro rival como lo fue el sanjuanino Martín Garay (1-4-0, 0 KO). Los jurados Luciana Robles y Flavio Montivero calcaron un 39-36 para el de Villa Seca, mientras que Pedro Busto también vio ganador al púgil mendocino por 40-35.

Jonathan Joel Arenas (17-17-1, 4 KO) se viene presentando con asiduidad en la capital de Mendoza. En esta ocasión peleó ante el bonaerense Rodrigo Roldan (6-15-5, 1 KO), un rival con mucho oficio.

El fortísimo bonaerense Rodrigo Roldán hizo que el sanrafaelino Jonathan Joel Arena tuviera que exigirse al máximo para poder quedarse con la victoria luego de afrontar una dinámica y cambiante pelea frente al exigente probador bonaerense. Las tarjetas dieron un fallo dividido. Lucía Robles: 58-56, Flavio Montivero: 57-57, y Pedro Busto: 59-55.

La velada de boxeo amateur

Categoría Cadetes 48 kilos: Jonás Gómez (Arévalo) se impuso en las tarjetas a Axel Pedroza (Armando Andrada/Pablo Chacón).

Categoría Mayores 56 kilos: Nicolás Oyarzú (Armando Andrada/Pablo Chacón) derrotó por puntos a Kevin Carrizo (Zapata).

Categoría Mayores 49 kilos: Raúl Cruz (Lucero)se impuso por puntos a Isaac Olmedo (Bajinay).

Categoría Cadetes 52 kilos: Joaquín Tobares (Daniel Brizuela) se impuso por puntos a Thiago Avellaneda (Piñeira).

Categoría Mayores 57 kilos: Jonathan Morán (Herrera) le ganó en las tarjetas a Gean Morkeerje (Daniel Brizuela).

Categoría Mayores 69 kilos: Matías Cisterna (Cisterna) se impuso por puntos a Facundo Ledesma (Lucero).

Categoría Mayores 69 kilos: Lautaro Barrios (Daniel Brizuela) le ganó en las tarjetas a Jeremías Millán (Armando Andrada/Pablo Chacón).

Categoría Mayores 69 kilos: Brian Tapia (Daniel Brizuela) derrotó en las tarjetas a Daniel Paladea (Coronel).



Agradecimiento: Prensa Pandolfino Box

Crédito de fotos: @grullaphotodron