El velódromo continúa acaparando la atención ciclística

La jornada ciclística contará con carreras programadas para todas las categorías, la actividad competitiva comenzará a las 14.30 horas.

Tomás Moyano (Equipo Continental San Luis) se impuso el pasado fin de semana y buscará repetir su actuación. Sin embargo, no lo tendrá fácil ante los otros puntanos, los sanjuaninos o las escuadras locales, como MyG Servicios Petroleros, Stern Competición o la Municipalidad de Las Heras, quienes están redondeando un gran pelotón con muy buen nivel.

Los juveniles iniciarán con las competencias a las 14.30, con la modalidad Vueltas Puntuables, a 30 giros. Mientras que luego continuarán los Élite, Sub 23 y Junior, quienes disputarán dos especialidades: el Scratch (30) y las Vueltas por Puntos (84), con el objetivo de comenzar a preparar lo que será el gran evento del año en la pista, el Campeonato Argentino.

Vale recordar que el público podrá hacerse presente en el óvalo deportivo ubicado en el Parque Gral. San Martín para disfrutar del espectáculo, siempre y cuando lo haga respetando el distanciamiento social y la utilización de tapabocas.

En la jornada pasada volvió a brillar el equipo de Las Heras

Los ciclistas lasherinos participaron este domingo de la tercera fecha del Campeonato Mendocino de Critérium y Pista 2021. Emiliano López y Ramiro Coutinho permitieron una muy buena ubicación para el conjunto de la Municipalidad.

Un domingo soleado fue la postal ideal para el regreso de la actividad ciclística en el velódromo provincial Ernesto Contreras (luego de que se suspendiera la temporada 2020 por la pandemia), en el marco de la tercera fecha del Campeonato Mendocino de Critérium y Pista 2021 “Copa Municipalidad de Las Heras - Club Laverriere”, donde equipos provinciales y corredores de San Juan y San Luis permitieron a los presentes disfrutar de un ciclismo de gran nivel.

El óvalo del Parque San Martín tuvo competencias por primera vez este año, con las modalidades Vuelta por Puntos (72 giros) y Tempo Race (25) que disputaron los Élite, Sub 23 y Juniors. También los Juveniles, que realizaron únicamente la primera especialidad.

El equipo de la Municipalidad de Las Heras, dirigido por Ricardo Pizarro, participó en el Velódromo con cinco de sus integrantes: Emiliano López, Lucas Carabajal, Leonardo Estela, Ramiro Coutinho, Facundo Guevara y Luciano Vargas Amin; obteniendo un excelente cuarto puesto en la clasificación Vueltas Puntuables Élite, de la mano de Emiliano López -que logró 27 puntos- y de Ramiro Coutinho, que también alcanzó el cuarto puesto en Juveniles.

“Hemos vuelto a nuestro querido velódromo Ernesto Contreras, muy contentos por los resultados que están dando los chicos, en Juveniles logramos el cuarto puesto, en la general quedamos sextos con Emiliano López y cuarto lugar hoy, que nos costó muchísimo pero cada vez estamos más cerca. Hemos trabajado durísimo en dos temporadas, estuvimos representando a Las Heras en la Vuelta de Mendoza dos años consecutivos, y con todos chicos de Las Heras”, destacó Ricardo Pizarro.

El flamante técnico también agradeció el soporte permanente de la Municipalidad al equipo: “Esto no se paró nunca, y hoy se ha visto lo fuerte que están los chicos en el entrenamiento. Este proyecto ha tenido todo el apoyo de nuestro intendente Daniel Orozco y de la Dirección de Deportes, que nos ha dado este lindo espacio para que los chicos de Las Heras puedan representarnos así y cada vez mejor”, expresó Pizarro.

El equipo de ciclismo de la Municipalidad de Las Heras se conformó en el 2019 y actualmente está integrado por Federico Arrieta, Gabriel Albornoz, Axel Aballay, Lucas Carabajal, Gerónimo Castillo, Emiliano Víctor López, Nicolás Mestre, Leandro Moya, Ramiro Coutinho, Leonardo Estela y Tomás Moreno, Fabio Zamora, Luciano Vargas Amin y Facundo Guevara.

“Es la primera vez que vengo a correr acá y me sentí bien, medio pesadito y duro el circuito, pero está espectacular. Es la primera vez que entro a un equipo y me siento muy bien adentro. Hoy vi a mi compañero que guiaba, lo cubrí, no tiraba y lo dejaba que fuera; ganamos un embalaje, lo cubría en todo momento”, manifestó sobre la carrera Luciano Vargas Amín, de 18 años y una de las recientes incorporaciones al equipo lasherino.

Del mismo modo, Emiliano López, quien obtuvo el cuarto puesto en la Clasificación Vueltas Puntuables Élite, afirmó: “Fue una carrera difícil, con mucho nivel, la verdad que San Juan y San Luis tienen un gran nivel, pero estuvimos a la altura y eso da pie a que podamos seguir mejorando; la semana pasada también salí segundo en la general de Metas Sprint”. Sobre el trabajo que vienen realizando con el equipo de Las Heras, López consideró que “este año ha estado más completo, porque complementamos el gimnasio y la bicicleta y eso hace que se estén viendo los resultados acá en la pista y en la temporada”.

En este sentido, el director de Deportes de Las Heras, Mauricio Ginestar, se mostró muy contento por todos los logros alcanzados y por el crecimiento que han tenido desde su creación: “El equipo de ciclismo viene trabajando hace más de dos años, una parte en la ciudad de Las Heras y otra parte en Uspallata, con dos entrenadores. Toda la semana se entrenan dos veces juntos y eso ha hecho que el equipo esté obteniendo los resultados que estábamos esperando. Hoy estuvimos debajo de los tres equipos sanjuaninos que son profesionales, así que para nosotros es un orgullo, fuimos el mejor equipo mendocino en esta etapa”.

Otro de los puntos que destacó Ginestar fue la novedad para el futuro de uno de los integrantes del equipo lasherino: “Leo Estela, uno de los chicos que es parte de nuestro equipo, en el mes de enero se va a España contratado por un equipo profesional, y para nosotros es un orgullo enorme. Es un chico de El Borbollón, que nos viene representando hace más de cuatro años en los Torneos Evita, en los Juegos Sanmartinianos y para nosotros es un placer enorme saber que ese apoyo que desde la Municipalidad brindamos hacia los deportistas, se ve reflejado en una oportunidad laboral para él y su familia”, sintetizó el funcionario.