San Juan entre los cinco destinos ideales para disfrutar del próximo eclipse lunar

En 2022, el cielo va a llenarse de maravillas cósmicas. El próximo eclipse lunar que va a oscurecer el cielo sucederá entre el 15 y 16 de mayo en América del Norte, América del Sur, Europa y África. Miles de millones de personas van a poder ver esta “luna de sangre”, que va a teñirse de un rojo intenso cuando la tierra proyecte su sombra.

Los cielos llenos de constelaciones alrededor del mundo atraen cada vez más turistas que buscan desconectarse de la rutina diaria y entrar en contacto con la naturaleza, de hecho, un 87% de los viajeros y viajeros de Argentina dijo que una motivación para viajar es tomarse un descanso mental*. Por eso, Booking.com presenta cinco lugares para ver las maravillas celestiales del mundo, ya sea para ver el eclipse o simplemente deleitarse con el cielo nocturno. Desde el desierto árido y fresco de Sudáfrica hasta las montañas en una noche templada de Sudamérica, elegí tu estrella favorita y admirá lo mejor de la naturaleza.

San Juan, Argentina

En Sudamérica se va a poder ver el eclipse de principio a fin. América del Sur es conocida por su selva tropical y sus picos montañosos. Las maravillas del continente también se pueden admirar de noche, porque en los desiertos y las salinas tenés un asiento en primera fila para ver las mejores estrellas del planeta. San Juan, es una provincia sin contaminación donde muy pocas veces se ven nubes en el cielo y un lugar muy elegido para ver eclipses. Podés visitar el parque nacional El Leoncito para hacer los tours astronómicos que se ofrecen en dos observatorios de renombre internacional, CESCO y CASLEO, que encontrás entre montañas y bosques de álamos. El telescopio de 40 toneladas te permite ver estrellas fugaces, satélites y una vista clarísima de la Vía Láctea. Durante el día, tu viaje a San Juan no está completo si no visitás el Valle de la Luna, donde encontrás un paisaje de otro mundo y una zona de formaciones de arcilla fascinantes. Además, el Valle de la Luna está cerca de algunas de las mejores bodegas del país, así que es un lugar ideal para una degustación de vinos.



Isla Stewart, Nueva Zelanda

La Isla Stewart está a menos de 30 kilómetros al sur de la Isla Sur por la vía marítima del estrecho de Foveaux. Esta ubicación remota hace que casi no haya contaminación lumínica en la isla. Por eso, las vistas nocturnas son de un nivel excepcional. En maorí, la isla se llama Rakiura, que quiere decir “la tierra del cielo resplandeciente”. Sus paisajes inigualables y escarpados son ideales para ver un eclipse. En 2019, la Isla Stewart se declaró Santuario Internacional de Cielos Oscuros, y es la segunda isla del mundo en conseguir este reconocimiento internacional otorgado a zonas con una calidad particular de noches estrelladas. Este reconocimiento busca asegurar que se controlen los niveles de contaminación lumínica para resguardar estos cielos únicos para las generaciones futuras. La Isla Stewart es un lugar de ensueño para quienes aman la naturaleza. Tiene playas prístinas, humedales y bosques nativos y es uno de los mejores lugares para conocer la fauna de Nueva Zelanda, como pingüinos y pájaros kiwi.



Ciudad del Cabo, Sudáfrica

El anochecer en Sudáfrica es espectacular gracias a los cielos vastos sin contaminación y las tardes secas de invierno. Las ciudades no suelen ser los mejores lugares para ver las estrellas, pero Ciudad del Cabo es la excepción. Cuando se esté acercando el atardecer, podés hacer el sendero de una hora y media para subir a la montaña Lion’s Head y ver el cielo increíble desde la cima. O si no, podés hacer un crucero al atardecer para contemplar la vista magnífica del cielo legendario de Ciudad del Cabo y ver las estrellas desde el mar. En el desierto de Karoo, a cuatro horas en auto, encontrás Sutherland, el corazón astronómico de Sudáfrica, uno de los mejores lugares del mundo para mirar las estrellas. Ahí encontrás el Observatorio Astronómico de Sudáfrica, donde se ubica el Gran Telescopio de Sudáfrica, uno de los más grandes del mundo. Acordate de llevar una manta y abrigarte, porque Sutherland es la localidad más fría de Sudáfrica.

Cévennes, Francia

Una de las regiones más silvestres y con menor densidad poblacional de Francia, Cévennes es una reserva de cielo oscuro, es decir, que posee un ambiente nocturno y unas noches estrelladas excepcionales. Esta localidad está protegida por su patrimonio y para que el público pueda disfrutarla. El parque nacional de Cévennes está ubicado entre el macizo central y el Mediterráneo y lo visitan astrónomos profesionales y amateurs. El parque sigue siendo uno de los lugares más oscuros del sur de Francia, por lo que es ideal para mirar el eclipse lunar. Además, es un paraíso para quienes aman la aventura y la naturaleza. En las Gargantas del Tarn, vas a encontrar no solo gente que las visita para navegar y hacer senderismo, sino también más de 2000 especies de animales. Durante el día, podés ver águilas reales, una especie en peligro de extinción, y durante la noche, búhos reales. Si preferís actividades más culturales, podés visitar Montpellier, a una hora en auto, y hacer un tour de la ciudad para conocer la catedral, la fuente de las tres gracias, el Arco de Triunfo y el museo Fabre.

Columbus, Ohio, Estados Unidos

Ubicado en el centro de Ohio, Columbus está repleto de actividades emocionantes para hacer cuando cae el sol. Podés disfrutar la vida nocturna del barrio de Short North, con muchas opciones culturales y artísticas, o desconectarte y vivir la naturaleza de cerca. El parque astronómico John Glenn, en el corazón de Hocking Hills, es el mejor lugar para ver las estrellas. Está a una hora de Columbus, lejos de la contaminación lumínica. El 15 de mayo, justo después del atardecer, el equipo del parque va a apuntar sus telescopios poderosos hacia la luna para hacer un tour guiado del eclipse. El observatorio tiene un techo retráctil para que se pueda ver el cielo nocturno. Si lo visitás durante el día, podés ver el sol, la estrella más cercana a la tierra, con telescopios que cuentan con filtros especiales. Una forma divertida e interactiva de conocer la ciudad de Columbus es hacer el tour de la búsqueda del tesoro para resolver enigmas, responder preguntas de trivia y descubrir el parque Topiary Park, el teatro Lincoln y el Museo de Arte de Columbus.