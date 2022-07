Godoy Cruz reconoció a hacedores e instituciones por su compromiso ambiental

Este martes 15 instituciones, vecinas y vecinos de Godoy Cruz fueron reconocidos por su compromiso con el cuidado del ambiente. “De esta forma destacamos el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, emprendedores que están trabajando con la red de empleos verdes y mucha gente que pone ganas para mejorar el ambiente”, contó Tadeo García Zalazar.



El Intendente se refirió al caso del Jardín Integrado 0-152 y “hermosa campaña de recolección de PET y de plásticos en botellas de amor“. Luego, dijo “eso vuelve a la institución como juegos, bancos hechos con material reciclado, se utiliza y se reutiliza para la escuela. Ese tipo de acciones son las que consideramos importantes”.

También se realizó la plantación de árboles en el espacio verde lindante a la ciclovía ubicado entre Güemes y Cipolletti.



Finalmente, García Zalazar reiteró que “cuidar el planeta tiene que ser un compromiso colectivo, de toda la comunidad”.



Los objetivos de esta iniciativa

• Incentivar las buenas prácticas en torno al cuidado del ambiente de manera integral.

• Favorecer el cumplimiento del Plan Local de Acción Climática de Godoy Cruz.

• Contribuir a visibilizar el compromiso ambiental en el departamento.

• Promover el cumplimiento de la normativa ambiental.

Estos fueron los 15 reconocimientos

Vecinas

• Elena Abraham

Es investigadora independiente del CONICET y Directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA).

Destacada por su labor sobre enfoque y evaluación integrada de la desertificación y contribución de alternativas para el desarrollo sustentable de tierras secas, el uso del agua en Mendoza y el desarrollo de técnicas de construcción con elementos áridos.

• Marianela Astudillo

Es Técnica Superior en Conservación de la Naturaleza.

Ha realizado pasantías en el ex Zoológico de Mendoza y con equipos del Buin Zoo, de Santiago de Chile, desarrollando tareas de enriquecimiento ambiental, limpieza de recintos y distribución de alimentos a animales.

• Mariana Caram

Ex directora del Ecoparque de Mendoza. Se la reconoce por su extensa experiencia profesional.

Específicamente por la recuperación y reconversión del ex zoológico, trabajando por el bienestar y calidad de vida digna de los animales. Logró derivar más de 800 a nuevos hogares.



Instituciones educativas

• Jardín Integrado n° 0-152

Realiza tareas y actividades de concientización ambiental dentro de su comunidad educativa.

Desde el año 2018 contribuye a la separación de residuos y el armado de botellas de amor.

Asimimo, fomentan la soberanía alimentaria a través de una huerta urbana y trabajan el reciclado y la reutilización de materiales.

• TE.CO.NA. (Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza)

Se reconoce por su compromiso en formar futuros profesionales en la conservación de la biodiversidad.

• Escuela Técnica Ecológica Ambientalista.

Por su contribución al cuidado del ambiente y la formación integral de estudiantes godoicruceños.

Es una institución comprometida con la educación en la conciencia ambiental hace 29 años.

De igual forma, promueven el cuidado del entorno natural, ahorro energético, cuidado del agua y de los árboles.

Organismos públicos

• Departamento General de Irrigación

Por su trabajo de gestión ambiental de recursos hídricos y control de calidad de los mismos. Hacen el control de industria, policía del agua y gestión ambiental de recursos hídricos.



Organizaciones de la sociedad civil

• Global Shapers

Es una iniciativa del Foro Económico Mundial.

La ONG realiza acciones de limpieza, reciclado y moda circular.

Del mismo modo brinda educación ambiental a la comunidad, creando proyectos para mejorar, potenciar y concientizar sobre el cambio climático y/o políticas ambientales.

• Banco de Alimentos

La organización sin fines de lucro contribuye a reducir el hambre, malnutrición y desperdicio de alimentos en la provincia.

Em consecuencia, rescata de manera segura alimentos aptos para el consumo humano antes de que sean desechados.

• Scout Laprida

Participan activamente de actividades ambientales como voluntarios.

Por ejemplo, en la Fiesta de la Cerveza, ploggins. En 2021 se incorporaron a taller de reproducción de plantas nativas (acacias) y se plantaron árboles de bajo requerimiento hídrico en la sede recientemente inaugurada.

• Sur juventudes

Desarrollan diferentes actividades relacionadas con el reciclado, plogging y concientización.

Igualmente, brindan información sobre la importancia de la separación de residuos e incentivan a jóvenes a tener huerta en casa y plantar árboles en la vía pública.