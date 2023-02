Cornejo: “Estaré de lleno en la DGE porque mi obsesión es la educación”

Asimismo, destacó los logros de gestión de los últimos siete años pese a tener “un gobierno nacional en contra de los mendocinos” y de la grave “crisis económica a la que nos han llevado”.



“En estos siete años que este equipo viene gobernando Mendoza, en todas las competencias que son exclusivamente provinciales por mandato constitucional, Mendoza está mejor que hace siete años atrás. Lo mismo que en las administraciones municipales y sus competencias”, dijo Cornejo al iniciar la conferencia de prensa de su lanzamiento. Sin embargo, aclaró que eso no significa que “todo sea mejoría y no haya cosas que mejorar”.

“Somos los primeros en hacer un balance sobre las cosas que falta por hacer”, sostuvo, y agregó que quiere mejorar el Estado para que sea “más eficiente, brinde mejores servicios, y ofrezca igualdad de oportunidades donde tomen relevancia valores como el mérito, algo que va totalmente contra la narrativa populista”.

En la conferencia de prensa de lanzamiento, Cornejo estuvo acompañado también por el gobernador Rodolfo Suarez, el vicegobernador Mario Abed, intendentes de Cambia Mendoza, legisladores nacionales y provinciales, y representantes de todos los partidos que integran el frente: UCR, Pro, Coalición Cívica, Socialismo, Libres del Sur, Frente Renovador, FDP, República Ya, Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza, Republicanos Unidos, Unidad Popular San Carlos, y PD.

El gobernador Suarez, por su parte, agradeció a Cornejo haber aceptado la propuesta y aclaró, fue consultada con intendentes, legisladores, dirigentes y basadas también en las opiniones que recibe de los mendocinos en el día a día. El mandatario también destacó la experiencia política del actual senador: “Es una persona con una vasta experiencia que siempre supo gobernar” y lo definió como “innovador, con carácter y coraje para todo lo que hay que hacer”.

Pensando en lo que se avecina en materia electoral en los próximos meses, Cornejo pidió un debate de calidad sobre las propuestas para Mendoza entre quienes aspiren a la gobernación y se base en información precisa. “Es una enorme oportunidad para quienes somos demócratas auténticos y no demagogos para que la sociedad escuche a sus dirigentes deliberar con bases ciertas, con datos, porque hoy existen datos Mendoza”.

Al mencionar los desafíos que le quedan por delante a la provincia, aclaró que no sería posible intentar alcanzarlos sin que para eso durante los últimos siete años se hubieran hecho avances significativos en la mejora del Estado. De esa manera se explica la apuesta de la campaña orientada no solo a las promesas, sino también al reconocimiento de las acciones concretas, bajo hashtag #hACe.

En ese sentido, repasó algunas iniciativas que han contribuido a paliar la crisis económica nacional, “pese a no contar con los instrumentos de política macroeconómica”. Así mencionó el Bono Fiscal que se ha mantenido desde su gestión y el programa Mendoza Activa incorporado en la gestión de Suarez. Agregó la reducción que se viene realizando en ingresos brutos, situación que no se había dado en las “últimas dos décadas”.

Y si bien aseguró que “aspiramos a más”, detalló que “los verdaderos problemas en la materia los sigue generando la Nación. Cuando se comparan los temas económicos, de mala fe, con provincias vecinas, olvidan que San Juan tiene un commodity fenomenal como es el de la minería, que Neuquén tiene un commodity más que fenomenal con el petróleo y el gas, que la Pampa Húmeda tiene soja y trigo y por eso es mucho más meritorio gobernar Mendoza con equilibrio fiscal”.

De esta manera, dejó en claro que “para quienes lo desconocen desde la superficialidad de esas críticas, los invito a repasar la historia de las últimas dos décadas y verán que nuestros gobiernos, de los últimos 7 años, se manejaron sin generar déficit que origina deuda. Por ello es importante bregar por un gobierno que tiene un programa y una filosofía como la de Cambia Mendoza”.

Foco en la educación

“Este equipo que pudo bajar los delitos violentos es el que está en mejores condiciones de atacar esos otros problemas. En educación no estamos felices con eso, pero si no tuviésemos el GEM y toda la información que hoy día tenemos, no podríamos haber ido a buscar a los 17 mil chicos que no tenían teléfono en la pandemia e igualdad de oportunidades.

Ahora podemos identificar a los que están desertando, a los que están perdiendo la secundaria y vamos a trabajar metódicamente para recuperarlos y que no abandonen la secundaria. En nuestras competencias creemos que podemos hacerlo mejor de lo que lo hicimos en estos siete años, por eso pedimos un voto de confianza”.

“Si los chicos no pueden aprender matemática, lengua y otra lengua como inglés, no vamos a avanzar y no se podrán insertar en el mundo. Estamos en mejores condiciones para enfrentar lo que viene y vamos a avanzar y acataremos desde la gestión. Estaré de lleno metido en la DGE porque es una obsesión que tengo así como lo fue también la seguridad en mi gestión”.

Influir en las decisiones de la Nación y críticas al kirchnerismo

El ahora precandidato a gobernador para el período 2023-2027 también aseguró que de gobernar Juntos por el Cambio a nivel nacional durante un hipotético segundo mandato, buscará influir en los asuntos nacionales, especialmente en lo económico y apuntó contra la gestión K.

“Tenemos problemas como todo el país en materia de empleo, en materia de inversiones, en materia fiscal por la altísima carga tributaria de la Nación contra el sector privado. Tenemos dificultades en la prestación de servicios regulados a nivel nacional que influyen sobre los provinciales. Tenemos dificultades derivadas de garrafales errores macroeconómicos y es competencia exclusiva del gobierno nacional”.

Además, Cornejo volvió a insistir en que el kirchnerismo “le ha hecho mucho daño a la provincia de Mendoza”. “Tenemos inmovilizados 1.000 millones de dólares en lugar de estar construyendo Portezuelo del Viento. Nos trajeron un conflicto que no teníamos como lo fue reconocer tierras del Sur de la provincia como si fueran de indígenas ancestrales Mapuches, cosa que no pueden probar”.

Sobre su experiencia como gobernador, sostuvo, “fue influyendo a nivel nacional”. “Me jugué en contra del Gobierno nacional cuando era de mi partido para conseguir recursos y fondos para Mendoza, algo no ha sabido hacer el kirchnerismo mendocinos en estos años”.

La competencia interna dentro de Cambia Mendoza

“Ojalá que el Frente Cambia Mendoza tenga todos sus integrantes dentro de la coalición. Llevamos siete años en donde ha habido grades progresos institucionales y el balance es positivo. Así como Luis Petri tiene la posibilidad de competir en las PASO, todos tienen la misma oportunidad».