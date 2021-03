La vacunación en todo el gran Mendoza es mas lenta en mayores de 70 años

El ritmo de vacunación en la metrópoli mendocina es lento a pesar que es el área donde menores traslados logísticos y también se cuenta con mayores recursos sanitarios de vacunadores y obviamente de lugares adecuados para poder vacunar se cuenta. La provincia sólo ha vacunado menos del 6 % de su población mientras otros centros como CABA o San Luis está por encima del 8 % .



Esto es así porque se hizo una centralización de 1 sólo lugar para vacunar por Departamento mendocino , asi por ejemplo en Capital, el único lugar es en La Báscula de la Nave Cultural de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 hs. Este operativo específico para mayores de 70 años que abarca una población que se han registrado de 123.000 personas arrancó el 1 de marzo 2021 y según datos no oficiales sólamente se habrían vacunado a unos 70.000 personas.



Para no ir mas lejos han llegado a la provincia de Mendoza solamente este fin de semana 28.200 primeras dosis de la vacuna Sputnik V y en las próximas horas llegarán otras 10.500 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford.

A los hechos

Si para vacunar a 70.000 personas se tomó la provincia 29 dias, es de esperar que de continuar este esquema de vacunación del ministerio dirigido por Ana María Nadal se tarde un lapso de tiempo similar para vacunar de lunes a viernes en horario administrativo. Aca ya no faltan vacunas falta disponer de otros centros de vacunación para poder destrabar la situación de congestionamiento que aún no han sido vacunados ni siquiera los anotados en el primer dia de habilitado el registro el pasado 22 de febrero 2021.



Para el martes 30 de marzo retorna a la Argentina un avión de Aerolíneas Argentinas que traerá otra remesa de vacunas Sputnik V y consecuentemente para los últimos dias de la semana se distribuirá a las provincias. Que se sumarán a lo que se espera de las vacunas Sinopharm cuyo avión está previsto que parta en la madrugada del martes 30 de marzo y en dos dias regrese a la Argentina.



Mendoza exactamente ha vacunado el 5,72 % de su población donde incluye los prioritarios de Salud tanto públicos como privados, los docentes (directivos, elementales y maestros hasta 3 grado) y una porción de mayores de 70 años, geriátricos y pacientes de hemodiálisis. Ahora debe habilitar prontamente el registro para vacunación a los pacientes de riesgo de 60 a 69 años y posteriormente los pacientes de riesgo menores de 60 años para volver con los docentes de grados y ciclo secundario según lo que anunció una autoridad en el ámbito de la vacunación de la provincia de Mendoza en declaraciones periodística porque hace bastante que no hay conferencias de prensa para aceptar las preguntas de los periodistas.