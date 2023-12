Como mendocino estoy triste. Como ser humano, desorientado. Vivimos en una sociedad enferma, donde la vida parece no valer nada. Leo que en el Poliguay donde se jugaba la final del fútbol sala de la Liga Mendocina entre el local y Municipalidad de San Martin hubo gravísimos incidentes que terminó con la vida de Gustavo Enrique Pelegrina, 29 años, vecino de Rodeo de la Cruz, también jugador (San Martin de Porres) pero que había asistido en calidad de espectador al recibir un disparo en la cabeza. En Kilómetro 11, donde vivía con su familia ( esperaba su cuarto hijo) no salen del asombro y los invade la tristeza.

La crónica de Ezequiel Ferreyra en El Sol decía:

"Todo comenzó cuando llegaron de golpe unas cuarenta personas en moto y autos que se identificarían con el club Atlético Argentino. Unos minutos antes, aseguran que habían llegado algunos hinchas con bombos y algunas identificaciones de Independiente Rivadavia. Allí empezaron las agresiones, corridas, piedrazos... hasta que se escuchó un disparo. El lugar, explicaron testigos, estaba lleno de gente.

Los vecinos del lugar aseguran que fueron al menos diez las detonaciones de armas de fuego las que se escucharon. Policía Científica trabajó en la escena y encontró vainas servidas calibre 9 milímetros.

La batahola fue tremenda. Volaron sillas, hubo piñas y patadas. Los agresores llevaban armas blancas, palos y también armas de fuego.

El Poliguay estaba colmado de gente, y cuando comenzó la pelea se produjo una estampida entre el público que buscó refugio.

Un nene debió ser trasladado al hospital Humberto Notti con sus dos piernas fracturadas. Cayó de una grada y algunos presentes, que huían de la batahola, lo pisaron.

La batalla campal comenzó cerca de las 23.25 y once minutos después llegaron las primeras patrullas según registró el Centro Estratégico de Operaciones. Cuando se supo la gravedad del caso, toda la cúpula policial arribó al lugar. Entre ellos estuvieron el jefe y el subjefe de la Policía, Juan Carlos Caleri y Sergio Caleri, respectivamente, el subsecretario de Seguridad, Antonio Carrizo, y la titular de Búsqueda de Prófugos, Nidia Ríos.

Fuentes policiales señalaron que no está identificado el autor de los disparos y agregaron que se cree que fueron varios los agresores que portaban armas de fuego.

En la puerta del polideportivo se vivieron momentos de tensión cuando llegaron los familiares y amigos de la víctima, quienes no paraban de llorar y sostener que Pelegrina "era un buen tipo que se la llevó de arriba".

La causa anoche estaba en manos del fiscal de Instrucción Julio Milla y no tenía detenidos.

Hasta acá la crónica de los hechos sucedidos.... pero la reflexión es... Que no está pasando.... Ya no se trata de los encuentros multitudinarios, la violencia está en todas partes, no hace mucho tambien los hubo en un festival de lucha.... Sin ser católico entiendo el pedido dramático del Papa Francisco, buscando la concordia.... No será tiempo de parar la pelota desde las pequeñas cosas???- Si, esto fue una locura, una irracionalidad, vandalismo, crueldad.... asesinato.................. pero no estaremos colaborando en favor de la violencia con las pequeñas actitudes diarias de descalificación a quien piensa diferente???... el grado de violencia verbal puede verse a diario, en declaraciones de quienes tendrían que llamar a la unidad, y también se ve en las redes sociales..... Y si empezamos de abajo, con la pequeña dosis de paciencia de respetar al que tiene otra mirada??? ... tan viejo que está en La Biblia... ofrecer la otra mejilla.... si no se responde con la misma carga de virulencia verbal, desarmas al violento........... Algo hay que hacer.... algo tenemos que hacer.

Algunas reflexiones:

Andrés González: Gracias por tus palabras y por mantener viva la memoria de Gustavo, no solo perdimos una gran persona; perdimos un amigo, un padre, un hijo, un tío, un esposo... Solo el recuerdo de haberlo sabido tan querido por todos los que tuvimos alguna relación con el ayuda a llenar el enorme vacio que deja su ausencia. Siempre va a estar presente en nuestros corazones. Una vez mas GRACIAS GUSTAVO POR HABER SIDO PARTE DE NUESTRAS VIDAS.

Jorge Hidalgo: estos tipos que hacen estas cosas están enfermos, llenos de rencor, llenos de resentimientos.. estos tipos así no merecen otra cosa mas que la muerte.. cuando mueran dos o tres de estos alienígenas se termina todo.. en Arabia al que mata.. muere de la misma manera, en Taiwan pagan estos actos de salvajismo con su vida.. no existe un solo crimen en esos paises.. basta de impunidad.. hagámonos cargo.. muerte a todos estos asesinos..

Fernando Montaña: Ante todo lamento profundamente lo ocurrido, horroroso, repudio la violencia y me solidarizo con la familia del chico asesinado. Lo grave es que así como le tocó a él o al niño fracturado pudo haberle ocurrido a alguno de los 300 que estaban allí y hoy hablaríamos de una tragedia sin precedente. Me da mucha pena como hombre del deporte y como simpatizante del Atlético Argentino, que mi club se vea enlodado por estos delincuentes que no importa de qué equipo eran, simplemente son desalmados que dicen ser de un club pero solo son hinchas de la violencia y lograron su doble cometido: provocar un hecho horrorosamente violento y luego seguir instalando la idea de que los clubes, en este caso Argentino es cuna de delincuentes. Quizás pocos sepan la labor de contención social que se está haciendo en Atlético Argentino. Que cientos de personas, para nada delincuentes, han recuperado y embellecido las instalaciones para que los chicos hagan deporte lo que es absolutamente contrasta con la delincuencia. Pero eso no tiene divulgación. Eso no le importa a cierto sector de la sociedad sedienta de venganza y para una prensa canalla que cosifica la situación: "Barras bravas de Argentino asesinaron a un chico de 29 años". Y la sociedad nos caerá encima como club de barrabravas, insalvable y de chorros y asesinos y por medios de comunicación sedientos de vender muerte y no vida. Y lo harán también los políticos y la policía, porque es más fácil caerle a la institución deportiva que trabajar en serio para disminuir la delincuencia. ¿Hará un mea culpa la institución policial por no cumplir bien su trabajo?¿Les descontarán plata a los funcionarios policiales de su flamante aumento por fracasar en la prevención de lo que pudo ser una masacre? Leonardo Piergentili decía párrafos más arriba que "Incluso hubo un equipo hace poco, de un grande del futbol mendocino, que estaba compuesto por varios integrantes de su barra". Ese club tuvo más suerte que Argentino. No sabemos como se llama y por ende no se lo cataloga como cuna de delincuencia. como sí pasa con el Atlético.

Gustavo de Marinis: Repudio absolutamente a los violentos. Son delincuentes y tiene que estar presos. No los queremos en la sociedad y no los queremos en el Atlético Argentino. Allí tenemos hinchas verdaderos y no asesinos.

27 de mayo de 2016

Condenaron a 20 años al autor del crimen en el polideportivo de Guaymallén (Mendoza) Poliguay,

Jonathan Araya fue señalado como quien disparó contra Gustavo Pelegrina en el entretiempo de un partido de futsal condenado por robo seguido de muerte con el agravante del uso de arma de fuego. Al otro acusado el cómplice, el "Ardilla" (19), fue decidida por la justicia de menores, ya que en el momento del crimen tenía menos de 18 años.