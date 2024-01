Alianza y Rivadavia empataron sin goles por el Regional

No solo no se sacaron ventajas, sino que el Lechuzo no aprovechó ni la localía ni terminar jugando con un hombre más por la expulsión de Luciano Riveros (doble amarilla). El encuentro terminó sin goles y todo se definirá el domingo próximo, de registrarse una nueva igualdad deberán definir a través de los penales.

Está asegurado un clásico interprovincial, ya que el ganador de Atlético de la Juventud Alianza - Rivadavia de La Bebida, Albardón enfrentará al vencedor de la serie entre Gutierrez Sport Club y Argentino de General Alvear, en la ida el triunfo fue para la Academia 2 a 1.

El seguro duelo entre mendocinos y sanjuaninos tendrá definición en Mendoza, por lo ya establecido por el Concejo Federal.

La revancha se jugará el próximo domingo, a las 18, y la dirigencia de Rivadavia debe definir si será en su cancha en La Bebida o en el estadio San Juan del Bicentenario.

El partido entre Alianza y Rivadavia fue arbitrado por Erik Santiago Godoy.

Fotos: Tiempo de San Juan (portada) y Diario Huarpe.