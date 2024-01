Partido suspendido en San Juan por agresión a un jugador

Exactamente un año atrás, 28 de enero de 2023, no terminaban bien las cosas por otro partido en el Regional, en ese caso Uniòn Villa Krause- San Martín de Mendoza, a punto tal que el conjunto sanjuanino por los incidentes y desmanes provocados por sus hinchas hizo que el Concejo Federal decidera expulsar a la institución de Rawson para seguir participando de estos certámenes, primero a dos años aunque luego se redujo la pena a un año.

Esta vez fue el turno de Atlètico de la Juventud Alianza y Gutierrez Sport Club. El Lechuzo y el Perro en un nuevo duelo interprovincial entre mendocinos y sanjuaninos, se iban al descanso con victoria visitante 1 a 0, gol de Pancho Agost y en los vestuarios se sucedieron los acontecimientos que precipitaron la suspensión del juego.

Como siempre en un partido entre sanjuaninos y mendocinos que terminaron en escándalo es despues el Tribunal del Concejo Federal quien decide, hasta acá solo se jugaron 45 minutos del partido de ida y restan los 90 de la revancha en Mendoza,esto publican los diarios sanjuaninos.

Telesur

Otra vez la violencia le ganó a un partido de fútbol. Esta vez, la final de ida del Regional Amateur entre Alianza y Gutiérrez fue suspendido luego del apriete que sufrió el plantel de mendocino por parte de los barras de Lechuzo.

Tras el pitazo fina de los 45 minutos, los jugadores del "Perro" fueron víctimas de un apriete de dos barras que invadieron el vestuario visitante para intimidarlos. Según trascendió, los hinchas se llevaron los guantes del arquero y una camiseta de un futbolista.

El partido fue suspendio por el juez Fernando Rekers, al cabo del primer tiempo cuando Gutiérrez superaba a Alianza 1 - 0 por el gol de Francisco Agost.

El Zonda

Esta tarde, se desató un escándalo en el Centenario de Santa Lucía, en el marco del partido de ida por la final de Cuyo, del Torneo Regional Amateur. El duelo quedó suspendido en el entretiempo, cuando Alianza perdía 1 a 0 ante Gutiérrez, debido a la agresión de barras bravas al futbolista Oscar Amaya, del conjunto visitante.

"Habrían unas personas, no sabemos quien y habrían agredido a Amaya. He sido compañero de él y tiene una marca. Nunca he dudado de los jugadores porque he sido jugador y él tiene una marca. Además, un testigo dijo que había visto una agresión. Le dije al árbitro que tome la mejor determinación para el bien de todos. Más allá que es un evento muy deportivo para nostros, estoy muy dolido por todo esto, pero primero está la persona. El jugador fue revisado por tres médicos de que no podía seguir jugando", relató el presidente de Alianza, Daniel Garipe.

Además, detalló que el árbitro del encuentro decidió suspender porque el equipo rival no puede seguir el partido con inferioridad numérica. "El futbolista fue visto por el médico de ellos, por los dos médicos nuestros. Desde allí se hizo el informe", declaró Garipe.

Pese a la agresión, llevan tranquilidad y el mismo presidente lechuzo confirmó que Amaya está en buen estado y que estuvo dialogando con él. "Me juró por los hijos que nunca había vivido una situación así", lamentó.

"No sé por qué se desbordó. Surgió lo que surgió y la verdad que duele, porque uno ha hecho mucho sacrificio para llegar hasta acá, igual que ellos y estas cosas empañan el fútbol sobre todas las cosas", expresó Garipe.

Incluso, el presidente mencionó que tuvo dificultades para ingresar a la zona de vestuarios, siendo el máximo encargado del club. Sin embargo, no entiende por qué y cómo ingresaron hinchas violentos.

Diario de Cuyo

Suspendido por inferioridad numérica. Así fue lo que colocó el árbitro en el informe de lo que sucedió en el estadio centenario de Santa Lucía, en el partido de ida de la gran final del Torneo Regional Amateur. Y es que lo que debía ser un encuentro netamente deportivo, se vio interrumpido por disturbios en los vestuarios durante el entretiempo.

Sólo se habían jugado 45 minutos y cuando los jugadores ingresaron a camarines, aparentemente dos hinchas del Lechuzo irrumpieron en el sector del visitante y no sólo golpearon a un jugador (Amaya) sino que habrían robado pertenencias del plantel. Lo que siguió fue anecdótico para el escándalo que se había desencadenado en el C.A.J.A., autoridades del club sanjuanino, cuerpo técnico del conjunto mendocino y médicos de ambas partes revisaron al futbolista lesionado y constataron que tenía una marca en el pecho.

El jugador dijo que no podía continuar y eso fue determinante para que el árbitro del partido decidiera la suspensión. Ahora todo quedará en manos del Consejo Federal, ya que el próximo fin de semana se tendría que jugar la revancha, en suelo mendocino.

Cabe destacar que en cuanto al partido, Gutiérrez se fue al entretiempo ganando 1 a 0 a Alianza, con un gol de Francisco Agost.