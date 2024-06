Argentina y un arranque triunfal en Copa América

La Scaloneta jugó un discreto primer tiempo en el que Dibu Martínez tapó el primero de Canadá y Ángel Di María perdió un mano a mano clave que dejó el marcador en tablas hasta el descanso.

En el segundo capítulo lo abrió Julián Álvarez luego de una gran asistencia de Lionel Messi a Alexis Mac Allister. La Araña capturó el rebote en el área y rompió su maleficio con la Selección Argentina, tras 555 días sin anotar desde aquel tanto en las semifinales del Mundial ante Croacia.

Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez desperdiciaron ocasiones para estirar la ventaja y se instaló la incertidumbre en el Mercedes Benz Stadium.

Pero a dos minutos del cierre el diez frotó la lámpara y asistió al Toro, que liquidó el encuentro para la Albiceleste de Lionel Scaloni en el duelo inaugural del certamen.

La primera fecha del grupo A se completará este viernes con el choque entre Perú y Chile, los próximos dos rivales de la Selección Argentina.

El martes próximo la Scaloneta chocará ante la Roja de Ricardo Gareca en New Jersey, mientras que Canadá irá ante el equipo que dirige el uruguayo Jorge Fossati.

Fixture y resultados del grupo A de la Copa América 2024



Fecha 1

Argentina 2-0 Canadá.

Perú vs. Chile - Viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Perú vs. Canadá - Martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio en el Exploria Stadium de Orlando.

Fuente: El Gráfico