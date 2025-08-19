El Globito y el Cacique lideran con puntaje ideal

"Tierra de Gigantes" superó los 400 participantes
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
Tanto Huracan Las Heras como Deportivo Guaymallén han ganado los 6 partidos disputados del Clausura de la Liga, a 2 puntos le siguen Argentino y Fadep.Deportes19/08/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
Independiente1 (López)
AMUF (Franco Vilchez, Sosa)
CEC 1 (Montiveros)
Palmira 1 (Suárez)
Huracán 1 (Dieli)
Luján 0
UNCuyo 1 (Oviedo)
Godoy Cruz 2 (Zanoni, Fernandez)
Gimnasia 1 (Olguín)
Maipu 0
Talleres 4 (Reveco 2, Porro, Acosta)
Murialdo 2 (Rodriguez, Gil)
Chacras 0
Argentino 4 (Villalobos, I. Guzman, Moyano, Diaz)
Rivadavia 0
Fadep 2 (Martín, Zabaleta)
Lavalle- San Martin
(juegan miercoles 20)
Universitario 1 (Dávila)
Rodeo del Medio 0
Gutierrez 0
Eva Perón 0
Algarrobal 1 (Diaz)
Luzuriaga 1 (Contreras)
Guaymallén y Huracán 18, Argentino y Fadep 16, Eva Perón 13, Luján y Gimnasia 12, Talleres 11, Murialdo 10, Godoy Cruz y San Martin 8, Rodeo del Medio y AMUF 7, Palmira, Beltran, Maipú, Rivadavia y UNCuyo 6, CEC, Chacras y Gutierrez 5, Independiente y Algarrobal 4, Lavalle y Universitario 3, Luzuriaga 2.
A. M. U. F. - Deportivo Algarrobal
Eva Perón - Universitario
Rodeo del Medio - Cicles Lavalle
Atlético San Martín - Fray Luis Beltrán
Deportivo Guaymallén - Centro Deportivo Rivadavia
FADEP - Academia Chacras de Coria
Atlético Argentino - Andes Talleres
Leonardo Murialdo - Gimnasia y Esgrima
Deportivo Maipú - Universidad Nacional de Cuyo
Godoy Cruz Antonio Tomba - Huracán Las Heras
Lujan Sport Club - CEC Empleados de Comercio
Atlético Palmira - Independiente Rivadavia
Deportivo Luzuriaga - Gutierrez Sport Club
