El Globito y el Cacique lideran con puntaje ideal

Tanto Huracan Las Heras como Deportivo Guaymallén han ganado los 6 partidos disputados del Clausura de la Liga, a 2 puntos le siguen Argentino y Fadep.

Liga Mendocina, Huracán LH, Luján SC
Huracán Las HerasLuján Sport Club

Liga Mendocina de Futbol 

Resultados 6ta fecha Clausura

Independiente1 (López)
AMUF (Franco Vilchez, Sosa)

CEC 1 (Montiveros)
Palmira 1 (Suárez)

Huracán 1 (Dieli)
Luján 0

UNCuyo 1 (Oviedo)
Godoy Cruz 2 (Zanoni, Fernandez)

Gimnasia 1 (Olguín)
Maipu 0

Talleres 4 (Reveco 2, Porro, Acosta)
Murialdo 2 (Rodriguez, Gil)

Chacras 0
Argentino 4 (Villalobos, I. Guzman, Moyano, Diaz)

Rivadavia 0
Fadep 2 (Martín, Zabaleta)

Lavalle- San Martin 
(juegan miercoles 20)

Universitario 1 (Dávila)
Rodeo del Medio 0 

Gutierrez 0
Eva Perón 0

Algarrobal 1 (Diaz)
Luzuriaga 1 (Contreras)

Liga Mendocina, Algarrobal, Luzuriaga

Posiciones

Guaymallén y Huracán 18, Argentino y Fadep 16, Eva Perón 13, Luján y Gimnasia 12, Talleres 11, Murialdo 10, Godoy Cruz y San Martin 8, Rodeo del Medio y AMUF 7, Palmira, Beltran, Maipú, Rivadavia y UNCuyo 6, CEC, Chacras y Gutierrez 5, Independiente y Algarrobal 4, Lavalle y Universitario 3, Luzuriaga 2.

Liga Mendocina, Deportivo Guaymallén, punteroGuaymallén y Huracán Las Heras punteros en la Liga

Próxima fecha 

A. M. U. F. - Deportivo Algarrobal 
Eva Perón - Universitario 
Rodeo del Medio - Cicles Lavalle 
Atlético San Martín - Fray Luis Beltrán 
Deportivo Guaymallén - Centro Deportivo Rivadavia 
FADEP - Academia Chacras de Coria 
Atlético Argentino - Andes Talleres
Leonardo Murialdo - Gimnasia y Esgrima 
Deportivo Maipú - Universidad Nacional de Cuyo
Godoy Cruz Antonio Tomba - Huracán Las Heras 
Lujan Sport Club - CEC Empleados de Comercio 
Atlético Palmira - Independiente Rivadavia 
Deportivo Luzuriaga - Gutierrez Sport Club 

