El Globito y el Cacique lideran con puntaje ideal

Liga Mendocina de Futbol

Resultados 6ta fecha Clausura

Independiente1 (López)

AMUF (Franco Vilchez, Sosa)

CEC 1 (Montiveros)

Palmira 1 (Suárez)

Huracán 1 (Dieli)

Luján 0

UNCuyo 1 (Oviedo)

Godoy Cruz 2 (Zanoni, Fernandez)

Gimnasia 1 (Olguín)

Maipu 0

Talleres 4 (Reveco 2, Porro, Acosta)

Murialdo 2 (Rodriguez, Gil)

Chacras 0

Argentino 4 (Villalobos, I. Guzman, Moyano, Diaz)

Rivadavia 0

Fadep 2 (Martín, Zabaleta)

Lavalle- San Martin

(juegan miercoles 20)

Universitario 1 (Dávila)

Rodeo del Medio 0

Gutierrez 0

Eva Perón 0

Algarrobal 1 (Diaz)

Luzuriaga 1 (Contreras)

Posiciones

Guaymallén y Huracán 18, Argentino y Fadep 16, Eva Perón 13, Luján y Gimnasia 12, Talleres 11, Murialdo 10, Godoy Cruz y San Martin 8, Rodeo del Medio y AMUF 7, Palmira, Beltran, Maipú, Rivadavia y UNCuyo 6, CEC, Chacras y Gutierrez 5, Independiente y Algarrobal 4, Lavalle y Universitario 3, Luzuriaga 2.

Próxima fecha

A. M. U. F. - Deportivo Algarrobal

Eva Perón - Universitario

Rodeo del Medio - Cicles Lavalle

Atlético San Martín - Fray Luis Beltrán

Deportivo Guaymallén - Centro Deportivo Rivadavia

FADEP - Academia Chacras de Coria

Atlético Argentino - Andes Talleres

Leonardo Murialdo - Gimnasia y Esgrima

Deportivo Maipú - Universidad Nacional de Cuyo

Godoy Cruz Antonio Tomba - Huracán Las Heras

Lujan Sport Club - CEC Empleados de Comercio

Atlético Palmira - Independiente Rivadavia

Deportivo Luzuriaga - Gutierrez Sport Club