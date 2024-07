A días del Kumen Series, desafío de los puestos

Una nueva edición del Kumen Series llega a la Ciudad de Mendoza el domingo 21 de julio, de 8 15 horas, el desafío que tendrá sede en el Parque Deportivo de Montaña.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza apostando al deporte propone a los runners sumarse al “Kumen Series” Desafío de los Puestos. Tiene prevista la participación de 250 inscriptos aproximadamente. Quienes desean participar tendrán tiempo de anotarse hasta el 15 de julio.

El Circuito Kumen Series retomó la actividad en la provincia de Mendoza en el año 2021. Es un circuito de trail running que acerca al corredor a un ambiente natural diferente al running tradicional. Se trata de una carrera a pie por senderos agrestes y terreno montañoso. El corredor transitará la travesía por tramos fuera de ruta donde deberá sortear todo tipo de obstáculos naturales como cañadones, caminos con abundantes piedras, jarilla y vegetación desértica autóctona.

El evento tendrá las siguientes distancias: 35 km, 21 km, 14 km, 8 km. Para más información del evento consultar en kumenseries.

La largada será en el Parque Deportivo de Montaña en distintos horarios

Horarios de largada

35 km: 9 a.m

21 km: 9:20 a.m.

14 km: 10:00 a.m.

8 km: 10:30 a.m.