¡Ya se palpita la Vendimia en Mendoza Shopping!

En Mendoza es Tiempo de Vendimia, festividad tradicional y popular donde se refleja el esfuerzo de viñateros, trabajadores rurales y bodegueros para dar expresión a una nueva cosecha en la tierra del sol y del buen vino.

Es momento de plasmar la belleza de cada departamento y celebrar Vendimia Shopping, un espectáculo con entrada libre y gratuita para turistas y mendocinos.

En esta oportunidad, el clásico evento que organiza el mall de Guaymallén (Mendoza) recibirá, el jueves 20 de febrero 2025, a las Virreinas departamentales para vivir una noche mágica de danza, alegría y emoción. Como en cada edición, las soberanas serán las protagonistas del escenario y animarán al público pisando la uva al ritmo de la música.

Se podrán degustar vinos y otras bebidas, gastronomía de foodtrucks y vivir una noche de música y baile real

A diferencia de años anteriores, la Playa de estacionamiento Este del complejo comercial será el punto de encuentro de la fiesta. Los invitados podrán probar la gastronomía de reconocidos foodtrucks, innovadoras etiquetas de vino, tragos y clásicas bebidas, acompañado de shows en vivo.

La cumbia de Los Caballeros del Zodíaco promete desembarcar con todo el “cachengue” para soltar la diversión, mientras DJ Groovy junto al line up de Nicolás Plana y Francisco Vigari pondrán ritmo al ambiente. Todo pensado para que te quedes un rato más, disfrutando de la Vendimia en Mendoza Shopping.

“Este evento de enorme trascendencia cultural y turística busca democratizar la cultura vitivinícola y ofrecer un espectáculo único, dirigido a nuestros clientes, a un público masivo y heterogéneo con el objetivo de honrar la Vendimia.

Desde Mendoza Shopping enaltecen esta tradición junto a Reinas y Virreinas, música, vino, sabores, y la gente que acompaña siempre para festejar una de las temporadas turísticas más importantes que tiene la provincia”, resalta Jésica Lois (Center Manager de Mendoza Shopping).

El encuentro forma parte del calendario de Vendimia, razón por la cual se darán cita las 18 candidatas que disputarán la corona Nacional 2025, el sábado 8 de marzo, en el Anfiteatro Frank Romero Day. En la ocasión, las representantes de cada departamento acompañarán a sus Virreinas quienes tendrán que pisar la uva al ritmo de la música en grandes prensas. Una invitación divertida y distendida, ideal para conocer de cerca a todas las soberanas.

Asimismo, la nueva edición de Vendimia Shopping brinda un importante espacio para la promoción de las bodegas y marcas. “El objetivo es reunir a pequeños y grandes productores con el fin de que puedan mostrar sus últimas producciones de etiquetas clásicas y premium. Este año, además del patio de vinos, se incorporan otras bebidas y cócteles para refrescar la noche de verano junto a diferentes foodtrucks y sus propuestas gastronómicas”, agrega Lois.

Acompañan Bodega Estancia Mendoza, Dilema, Canciller, Trivento, No sos Vos, Maleante, Clos de Argentine, Éxtasis, Mi Terruño, Otro Loco Mas, Andes Origen Rubia, Andes Origen Rioja, Andes y Stella. En tanto, Burgery, Zero Gluten, Cono Crepes, Entrañitis y los helados de Verde Pistacho deleitarán con sus sabores.

Vendimia Shopping cuenta con el apoyo de las siguientes marcas: A Tiempo, Denver y Automotores General San Martín, EVA, Get The Look, Hilton, Feets, Bonaqua Superconectados, y la Municipalidad de Guaymallén.

Cómo participar de Vendimia Shopping

La entrada es libre y gratuita. Los clientes deben descargar la aplicación ¡Appa! y dirigirse al stand de canje, ubicado en la Planta Alta de Mendoza Shopping, de 18 a 22 horas. Cada usuario puede acceder a dos entradas, que podrán obtener hasta el 19 de febrero.

Además, desde la producción del evento se ha informado que se sortearán entradas a través de las redes sociales de Mendoza Shopping.

Baile de Virreinas con premio

Las Virreinas departamentales subirán al escenario a pisar la uva al ritmo de la música. Será una noche para divertirse y celebrar Vendimia Shopping con la participación activa del público y los seguidores de cada representante.

Al final del espectáculo se realizará un sorteo entre las participantes y tres de ellas resultarán ganadoras. Los premios que recibirán son ¡Appa! Gifts, órdenes de compra de $200.000, $150.000 y $100.000 para disfrutar en locales del Shopping.