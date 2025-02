La Lepra perdió el invicto con una goleada

Pareció un embrujo, comenzó perdiendo al decir de la tribuna "con un gol desde los vestuarios" de Romero, a la postre la figura del partido con una gran definición, todavia no se habian acomado en la cancha y ya Independiente Rivadavia estaba en desventaja.

La mufa continuaba con la temprana expulsión de Villalba,el defensor azul cometió mano cuando un rival se iba directo a enfrentar al arquero, reglamentariamente bien expulsado y doble castigo, estar en desventaja y ahora apenas se llevaban jugados 10 minutos y debia afrontar el partido con un jugador menos.

Continuo el hechizo antilepra, cuando hubo un penal a favor para empatar el partido, pero Villa se resbaló y la pelota le pegó en las dos piernas y aunque Ramis llegando de atrás convertia, tambien reglamentariamente se hizo lo que correspondía, anular la conquista.

Quiere más malas? antes de la media hora Romero en una jugada similar a la de la primera conquista marcaba dos goles de diferencia en favor de la visita, con ese resultado se fueron al descanso viendo a Independiente despues de mucho tiempo ir perdiendo en el Gargantini.

No es habitual verlo, pero para el segundo tiempo el DT azul hizo 4 modificaciones juntas, sumada a del prmer tiempo agotaba todas las variantes cuando su rival no habia hecho siquiera una, pero no tuvo suerte, porque apenas se llevaban jugados 10 minutos cuando Romero pudo marcar su tercer tanto, pero sin egoismos cedió a Russo para que marcara el 3 a 0.

Lo que no le mezquino el elenco azul fue la enjundia, rebelarse ante el mal resultado, empujados por el colombiano Villa fueron por el descuento, antes lo impidió el arquero del equipo de Victoria e incluso el travesaño, pero Retamar le dio el premio a la levantada azul para el descuento: 1-3.

No nos equivocamos al decir que cuando las cosas no salen, no salen, en una contra, Valenti en su afán de rechazar no hace más que batir su propio marco...es 4 a 1 y apenas un par de minutos para que el árbitro pite el final.

Ir perdiendo a los 6 minutos, con un jugador menos a los 10, un blooper en un penal que pudo ser el empate, un gol en contra, que más malo pudo pasarle a la Lepra?. El hincha lo entendió e igual, a pesar de la goleada despidió al equipo con aplausos. En la próxima fecha Independiente Rivadavia jugará el lunes 24 en La Paternal frente a Argentinos Jrs.

Sintesis:

Independiente Rivadavia: 1

Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Iván Villalba, Santiago Flores y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Luis Sequeira; Víctor Ramis y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Leonard Costa x Cardillo, Nicolás Retamar x Ramis, Juan Barbieri x Sequeira, Enzo Sartori x Bottari, Matias Valenti x Flores.

Tigre: 4

Felipe Zenobio; Nahuel Benegas, Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Nahuel Benegas; Jabes Saralegui, Santiago González, Lorenzo Scipioni, Sebastián Medina; Elías Cabrera, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove./ Cambios: Hector Fértoli x Romero, Alfio Oviedo x Saralegui, Martin Garay x Cabrera, Sebastián Medina x González, Julio López x Ortega.

Goles: PT: 5: Romero (T), 25: Romero (T)/ ST: 10: Russo (T), 26: Retamar (IR), 46: Valenti en contra (T)

Arbitro: Pacho Echavarría

Estadio Bautista Gargantini

Fotos Prensa Independiente Rivadavia