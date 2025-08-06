Una mujer perdió la vida este martes por la noche tras ser embestida por una camioneta mientras circulaba en bicicleta por la ex Ruta Panamericana, a la altura del kilómetro 27, en el departamento de Luján de Cuyo (Mendoza).

El hecho ocurrió alrededor de las 20:01 horas, cuando efectivos de la Subcomisaría Cacheuta se desplazaron al lugar tras un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre un accidente vial.

Al arribar, constataron que una camioneta que se desplazaba en sentido Oeste por la Ruta Provincial 82 colisionó desde atrás a una ciclista. La mujer quedó tendida en la calzada, inconsciente, y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes lamentablemente constataron su muerte en el lugar.

La identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente, aunque vecinos de la zona manifestaron que se trataría de una mujer conocida en la comunidad local.

El conductor del vehículo fue identificado como J. L. G., un hombre de 66 años, quien quedó imputado por homicidio culposo.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, Policía Científica, y el Grupo TEN, bajo las instrucciones del Ayudante Fiscal de turno, que lleva adelante la investigación para determinar las causas del siniestro.

Los crudos datos

Durante el año 2024, en la provincia de Mendoza se registraron al menos 6 muertes de ciclistas en accidentes viales, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Panorama general de siniestralidad vial en Mendoza (2024)

Se contabilizaron en total 171 víctimas fatales en siniestros viales en toda la provincia, según el Ministerio Público Fiscal.

En comparación, se registraron:

36 motociclistas muertos,

35 automovilistas,

12 peatones,

6 ciclistas



Durante el primer trimestre (enero-marzo), los ciclistas representaron aproximadamente un 5 % del total de víctimas fatales en accidentes, según informes del Observatorio de Seguridad Vial y Voluntarios en Red.



¿Qué significan estos números?

En términos relativos, los ciclistas constituyen un porcentaje relativamente bajo de las víctimas fatales (alrededor del 3–5 % del total), aunque cada caso representa una pérdida trágica. La mayoría de los fallecidos corresponden a motociclistas, seguidos por automovilistas y peatones.









Fotos: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza (Argentina).