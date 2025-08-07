Por la Copa Pais, Alvear goleó a Liga Mendocina

Los goles fueron anotados por Mauricio Dalseco, Maximiliano Herrera y Jesús Funes. La diferencia pudo aún ser mayor en favor de los locales. La vuelta se jugaría el próximo miércoles 13/8 a las 16 hs, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El elenco alvearense había dejado en el camino a San Rafael en el duelo sureño, el primer partido se lo dieron por ganado y la revancha de local se impuso 1 a 0, a pesar que el perdedor presentó una nota protestando los puntos por supuesta mala inclusión de jugadores, no prosperó el reclamo y clasificaron los alvearenses.

Se presentó un reclamo ante la AFA para pedir que descalifiquen a la Selección Alvearense de la Copa País por la inclusión irregular de jugadores en su lista de buena fe. San Rafael advirtió que en la lista de buena fe presentada por la Liga Alvearense se incluyeron nueve jugadores del Club Andes lo que contradice el artículo 12 del reglamento de este torneo.

Este artículo establece que "cada selección podrá incluir en las listas de buena fe un máximo de seis jugadores de un mismo club".

De esta forma se buscbaa ganar en el escritorio lo que no se pudo en el terreno de juego ya que la Selección Sanrafaelina cayó 2 a 0 frente a su par alvearense en el partido de vuelta de la serie disputado este miércoles en cancha de Pacífico. Al no prosperar el reclamo el clasificado fue General Alvear para jugar en 4tos de final con el respresentativo de la Liga Mendocina.

El equipo que dirige técnicamente el periodista de Canal 9 "Chicho" Bazzalli que fue expulsado por el árbitro del partido en una situación no muy clara llegará a la revancha con los alvearenses con una desventaje de tres goles. Dificil, pero no imposible.

Sintesis:

Liga Alvearense: 3

Dante Barroso, Alan Romero, Mauro Páez, Jonathan Pérez, Mateo Vignolo, Fausto Serquera, Brian Valdez, Elías Rivas, Maximiliano Herrera, Mauricio Dalseco, Ramiro Riarte y Jesús Funes: DT: Julián Sanchez/ Suplentes: Andres Luján, Walter Poblete, Marcos Lucero, Fabián Diaz, Lorenzo Garcia, Ramiro Calderon y Tomás Lucero.

Liga Mendocina: 0

Ricardo Piña, Pablo Cayla, Maximiliano Montiveros, Brian Funes, Tiago Calvo, Lucas Ramirez, Darío DiCesare, Maximiliano Murillo, Paul Martin y David Pizarro. DT: José Luis Bazzalli/ Banco: Mauro Rodriguez, Genaro Chávez, A. Mntivero, M. Videla,N. Castro, A. Vera y F. Carmona.

Goles: PT: 2: Dalseco (LA), 9: Herrera (LA)/ ST: 19: Funes (LA)

Cancha Sport Club Pacifico