Por la Copa Pais, Alvear goleó a Liga Mendocina

Lepra "pinchada" en La Plata, perdió 2 a 1 con Estudiantes
No fue la mejor versión de Independiente Rivadavia frente a Estudiantes a pesar que el Pincharrata presentó varios suplentes por sus compromisos coperos.
El partido se jugó en cancha de Pacífico y los sureños al ganar 3 a 0 sacaron una buena diferencia para el partido de vuelta. Expulsaron a Chicho Bazzali.Deportes07/08/2025Deportes CuyoNoticias
Los goles fueron anotados por Mauricio Dalseco, Maximiliano Herrera y Jesús Funes. La diferencia pudo aún ser mayor en favor de los locales. La vuelta se jugaría el próximo miércoles 13/8 a las 16 hs, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El elenco alvearense había dejado en el camino a San Rafael en el duelo sureño, el primer partido se lo dieron por ganado y la revancha de local se impuso 1 a 0, a pesar que el perdedor presentó una nota protestando los puntos por supuesta mala inclusión de jugadores, no prosperó el reclamo y clasificaron los alvearenses.
Se presentó un reclamo ante la AFA para pedir que descalifiquen a la Selección Alvearense de la Copa País por la inclusión irregular de jugadores en su lista de buena fe. San Rafael advirtió que en la lista de buena fe presentada por la Liga Alvearense se incluyeron nueve jugadores del Club Andes lo que contradice el artículo 12 del reglamento de este torneo.
Este artículo establece que "cada selección podrá incluir en las listas de buena fe un máximo de seis jugadores de un mismo club".
De esta forma se buscbaa ganar en el escritorio lo que no se pudo en el terreno de juego ya que la Selección Sanrafaelina cayó 2 a 0 frente a su par alvearense en el partido de vuelta de la serie disputado este miércoles en cancha de Pacífico. Al no prosperar el reclamo el clasificado fue General Alvear para jugar en 4tos de final con el respresentativo de la Liga Mendocina.
El equipo que dirige técnicamente el periodista de Canal 9 "Chicho" Bazzalli que fue expulsado por el árbitro del partido en una situación no muy clara llegará a la revancha con los alvearenses con una desventaje de tres goles. Dificil, pero no imposible.
Liga Alvearense: 3
Dante Barroso, Alan Romero, Mauro Páez, Jonathan Pérez, Mateo Vignolo, Fausto Serquera, Brian Valdez, Elías Rivas, Maximiliano Herrera, Mauricio Dalseco, Ramiro Riarte y Jesús Funes: DT: Julián Sanchez/ Suplentes: Andres Luján, Walter Poblete, Marcos Lucero, Fabián Diaz, Lorenzo Garcia, Ramiro Calderon y Tomás Lucero.
Liga Mendocina: 0
Ricardo Piña, Pablo Cayla, Maximiliano Montiveros, Brian Funes, Tiago Calvo, Lucas Ramirez, Darío DiCesare, Maximiliano Murillo, Paul Martin y David Pizarro. DT: José Luis Bazzalli/ Banco: Mauro Rodriguez, Genaro Chávez, A. Mntivero, M. Videla,N. Castro, A. Vera y F. Carmona.
Goles: PT: 2: Dalseco (LA), 9: Herrera (LA)/ ST: 19: Funes (LA)
Cancha Sport Club Pacifico
No fue la mejor versión de Independiente Rivadavia frente a Estudiantes a pesar que el Pincharrata presentó varios suplentes por sus compromisos coperos.
Era todo fiesta, incluso con más gente que en el partido con Sarmiento, el público despidió con abucheos al técnico Esteban Solari, quien por ahora sigue
El mendocino con su Mustang revolucionó la mañana en el centro de la ciudad, en la previa del "Desafío de las Estrellas" del TC en el Villicum de San Juan
El partido se jugará el domingo 17 de agosto (Dia del Niño) a las 20 en el Estadio Malvinas Argentinas y con público de ambas parcialidades.
Se trata de la 3ra fecha del encuentro y tendrá lugar este sábado en el Gimnasio Municipal Nº 1. Contará con la participación de más de 200 nadadores.
Autos del TC recorrerán San Juan este viernes 8 de agosto antes del sorteo del Desafío de las Estrellas. Entrada solidaria con abrigo o juguete.
Se jugó la 4ta fecha del Torneo Clausura, el Cacique y el Globo con puntaje ideal, jugarán todos contra todos y los 8 primeros irán por el titulo de campeón.
Se disputó la 1° fecha de la temporada de pista y critérium 2025 donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.
Los veterinarios son actores fundamentales en múltiples dimensiones de la salud: desde el cuidado de la salud de las mascotas, hasta su rol estratégico en la producción agropecuaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.
Una mujer perdió la vida tras ser embestida por una camioneta en la Ruta Provincial 82. El conductor fue imputado por homicidio culposo.
Profesionales médicos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) advierten que el excesivo consumo del fármaco puede traer consecuencias indeseables.
Con una agenda cargada de espectáculos infantiles, música, juegos, merienda y la participación de organizaciones sociales y comunitarias, la comuna invita a todas las familias maipucinas.
Durante la gestación el corazón de la mujer trabaja hasta un 50% más. La Federación Argentina de Cardiología lanza campaña para para generar conciencia e impulsar cuidados de las futuras mamás.