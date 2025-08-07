Un tibio Godoy Cruz cayó sin atenuantes con el Lobo platense

El color y el calor de la hinchada en la previa del partido no logró insuflarle al equipo el fuego para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, un juego tibio del Expreso mientas el Lobo platense aguardaba agazapado para aprovechar la primera que tuviera a favor.

Fue así, en una ráfaga Gimnasia se puso dos goles arriba, a los 27 minutos Panaro, muy descuidado en el área sometió al arquero tombino para el 1 a 0, y sólo tres minutos después el mismo jugador lanzó un centro para que el "Chelo" Torres arrojándose de palomita elevara la cuenta a dos, los murmullos de disconformidad se transformaban ya en gritos.

Godoy Cruz suma 6 partidos sin victorias, con 5 empates y ya empieza a mirar de reojo la tabla anual lo que era impensando apenas unos meses atrás. El gol en tiempo adicionado del uruguayo Auzmendi, solo podra contarse en lo estadistico por ser el primer gol del equipo desde su regreso al Feliciano Gambarte.

Vienen para el Tomba dos partidos complicadisimos, primero viajar a Brasil para enfrentar el jueves venidero al Atlético Mineiro por los 8vos de final de la Copa Sudamericana, inmediatamente despues otra dura prueba, nada menos que River Plate y en el Monumental.

Miremos la tabla del torneo Clausura, de 15 participantes ocupa el lugar 12 con apenas 3 puntos - todos empates- pero más preocupa la tabla anual - suma de puntos de ambos torneos- Godoy Cruz tiene 20 puntos, ahi están todos apretadisimos, Union y Vélez 19, Banfield 18, Talleres, Sarmiento y Aldosivi..... el último desciende categoría.

Hemos dejado aparte a San Martin de San Juan, ultimo puesto con 13 puntos porque el Verdinegro estaría descendiendo por promedio y no por puntos. Una situación inverosimil para un club que hacia muchisimo tiempo que no miraba la tabla de la permanencia.

El periodismo en la bodega esperó la conferencia de prensa de Sebastián Solari para saber si presentaba la renuncia, cosa que no hizo y la dirigencia estuvo renuente a confirmar si hay un plazo para su continuidad, aunque es entendible, el inminente viaje a Brasil para jugar con el Mineiro y despues el partido con River serán fundamentales.

Antes del partido el "Indio" Nicolás Fernandez recibió un reconocimiento por los 100 partidos con la camiseta del Tomba. Por otro lado hubo dos debuts en el Expreso Mendocino, Maximiliano Gonzalez entre los titulares y Walter Montoya quien ingresó desde el banco de suplentes, sumándose al puntano Misael Sosa que ya jugó el partido anterior y Guillermo "Pol" Fernandez desde el inicio del Clausura quien no jugó esta tarde por una dolencia.

Síntesis

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza,.Leandro Quiroz, .Juan Morán; Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino,Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari./ Cambios: Daniel Barrea x Sosa, Walter Montoya x González, Lucas Arce x Jara, Luca Martinez Dupuy x Poggi, Bastián Yañez x Morán.

Gimnasia y Esgrima La Plata: 2

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila/ Cambios: Germán Conti x Merlo, Alejandro Piedrahita x Torres, Augusto Max x Garayalde, Bautista Merlini x Panaro, Fabricio Corvalán x Villalba.

Goles: PT: 27: Panaro (GyE), 30: Torres (GyE) / ST: 46: Auzmendi (GC)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba