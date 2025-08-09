Victoria botellera para seguir en zona de clasificación

El campeonato de la Primera Nacional entra en su recta final y cada partido será fundamental para alcanzar los objetivos buscados, Maipú hizo bien los deberes y se quedó con los tres puntos ante Tristán Suárez, el único gol del partido llegó en los minutos finales mediante un preciso tiro libre ejecutado por Marcelo Eggel.

El Cruzado aún debe su partido como visitante de San Martin de Tucumán, aplazado por la participación del Ciruja en la Copa Argentina (fue eliminado por River) y aún así ocupando el 8vo lugar de la tabla supera por tres puntos a su inmediato perseguidor.

El líder de la zona es Deportivo Madryn con 43 puntos y su escolta Atlanta con 42, luego los siguen San Martin de Tucumán, Tristán Suárez y San Miguel con 39, Patronato de Paraná tiene 38, Gimnasia y Tiro de Maipú 36, precisamente el conjunto salteño será el próximo rival del botellero partido que se jugará el viernes a las 22 en Salta.

Volviendo al partido cobra mucho más valor el triunfo porque fue ante un muy buen rival, el "lechero" que dirige nuestro conocido jose María Martinez, el "Pancho", le jugó de igual a igual, uno de los motivos por lo que el encuentro se definió pasada la media hora de juego del complemento con un zurdazo al ángulo derecho en un tiro libre de Eggel.

Sobre el final hubo una jugada polémica donde todos los jugadores del dueño de casa se le fueron al humo al árbitro del partido reclamando un supuesto penal del defensor Felicia sobre Pío Bonacci, pero Broggi hizo caso omiso a las protestas de los jugadores cruzados.

Despues del partido con los salteños Maipú volverá a ser local el domingo 22 cuando reciba a Los Andes, por el momento el milrayitas de Lomas de Zamora está fuera de la zona de clasificación a los play off por el segundo ascenso, pero con 31 puntos es otro de los que da pelea por entrar.

Sintesis

Deportivo Maipú: 1

Ignacio Petrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Pío Bonacci, Emiliano Ozuna. DT: Alexis Matteo./ Cambios: Ivan Sandoval x Bonfigli, Diego Agustín Gaitán x Ozuna, Rubens Sambueza x Saccone.

Tristán Suárez: 0

Nicolás Sumavil; Leonardo Felissia, Patricio Ostachuk, Misael Tarón, Nicolás Fernández; Lautaro Villegas, Nicolás del Priore, Alexis Steimbach, Juan Da Rosa; Alexis Domínguez, Álvaro Veliez. DT: José María Martínez./ Cambios: Federico Versacci x Nicolas Fernandez, Mauro Fernández x Villegas, Tomás Pérez x Da Rosa, Pablo Ruiz x Del Priore, Alexander Sosa x Taron.

Goles: ST: 34: Eggel (DM)

Árbitro: Jorge Broggin

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Fotos Prensa Deportivo Maipú