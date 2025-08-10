Ganó Gimnasia y es puntero en soledad en su grupo

La fiesta del Turismo Carretera pasó por San Juan
En Resistencia derrotó 2 a 0 a Chaco For Ever y como su homónimo jujeño solo empató es único lider y con un partido menos, gran momento del Lobo.Deportes10/08/2025Deportes CuyoNoticias
Gimnasia y Esgrima es serio candidato a quedarse con el primer lugar de su zona, tras abrochar una nueva victoria frente a Chaco For Ever, en Resistencia. Le sacó 2 puntos de ventaja a Gimnasia y Esgrima de Jujuy que podrían estirarse a 5 si es qe gana el partido que tiene pendiente frente a Deportivo Morón que se jugará el 27 de agosto.
Colón de Santa Fe, Mitre de Santiago del Estero y ahora el "Negro" del Chaco, son tres victorias al hilo para el mensana que dirige técnicamente Ariel Broggi. Ahora el Lobo mendocino jugará frente a Almirante Brown, en cancha de la Fragata jugará su segundo partido consecutivo como visitante, cuando restan 8 fechas para el final de la fase regular.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza lidera su grupo con 49 puntos fruto de 13 victorias y 10 empates, solo cayó derrotado 2 veces en el campeonato, es el equipo que menos perdió, quedó ahora como escoltar Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 47, luego se ubican Chacarita Juniors con 44 unidades, Deportivo Morón, Chaco For Ever y Témpeley 43, Estudiantes de Caseros 42 y Estudiantes de Rio Cuarto 41, como los 8 equipos que clasifican para jugar por el segundo ascenso.
Si el campeonato terminara en ambas posiciones como la de este momento Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn jugarían la final por el primer ascenso, a un solo partido en cancha neutral, el otro ascenso lo juegan el perdedor de esa hipotética final eliminándose en 8vos, 4tos, semis y final los primeros 8 equipos de cada una de las zonas.
Despues de la impensada derrota como local ante Témperley, despues se iría Ezequiel Medrán que había dirigido todo el campeonato asumió Ariel Broggi, y vinieron las tres victorias al hilo, pero más allá de aquel traspie, Gimnasia se ha hecho mas fuerte que nunca en esta segunda rueda, apenas ha recibido 3 goles en los 9 partidos de esta segunda rueda.
Lo justo y necesario sólo ganó 2 partidos 2 a 0, los otros cuatro fueron 1 a 0 y los dos primeros partidos los empató 1 a 1, es fuerte en defensa y aunque no son demasiados los goles anotados le ha alcanzado para sumar y treparse a la punta del campeonato en su zona.
Chaco For Ever: 0
Gastón Canuto; Jorge Zules, Jonatan Fleita, Maximiliano Romero, Franco Perinciolo; Robertino Seratto, Brian Nievas, Juan Manuel Carrizo, Joaquín Mateo; Imanol Enríquez, Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo./ Cambios: Brian Guerra x Perinciolo, Juan Cerrudo x Seratto, Mateo Diaz x Mateo, Leonardo Marinucci x Carrizo, Tiago Chamorro x Fleita.
Gimnasia: 2
Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio; Fermín Antonini, Nicolás Servetto, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Federico Torres x Antonini, Mario Galeano x Servetto, Matias Recalde x Saavedra, Luciano Cingolani x Lencioni, Lautaro Carreras x Ferreyra.
Goles: PT: 20: Muñoz (GyE), 39: Antonini (GyE)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Estadio: Juan Alberto García
Fotos: Prensa Gimnasia y Esgrima
Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.
En el Este el Chacarero derrotó a Santamarina 2 a 1, en San Luis Huracán derrotó por la mínima a Estudiantes y Gutierrez fue goleado en Viedma por Sol de Mayo.
Resultados, horarios y homenaje a ex pilotos en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera 2025 en el Circuito San Juan Villicum.
Diez disciplinas y cuatro escenarios deportivos dieron vida a esta edición de los Juegos, cargada de inclusión, camaradería y espíritu competitivo.
Era un secreto a voces el alejamiento del técnico del Tomba, rápido de reflejos los dirigentes encontraron el reemplante y hoy mismo dirigirá la práctica.
El ciclista sanjuanino ganó la primera etapa y en la segunda hizo podio escoltando a solo 16 segundos de español Pau Martí y conserva el maillot azul.
Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de tiro libre de Marcelo Eggel y aún debiendo un partido se ubica en la zona de clasificación.
