Facundo Ambrossi con la segunda del pistero

Fernando Contreras, del equipo Team Venzo se quedo con el segundo lugar y Bruno Contreras, de la Municipalidad de Godoy Cruz con el tercer lugar.

La carrera se disputó en el departamento de Luján de Cuyo , donde se recorrio un circuito de 1700m.

Categoría Juveniles

1- Guerrero, Tomás

2- Mena, Esteban

3- Abeiro, Mario

Categoría Élite

1- Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)

2- Contreras, Fernando (Team Venzo)

3- Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz)

4- Ambrossi, Federico (Municipalidad de Godoy Cruz)

5- Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallén)







Desde la Asociación Ciclista Mendocina agradecieron la colaboración de la Municipalidad de Lujan de Cuyo para realizar una nueva fecha de la temporada e invitó a la próxima carrer el domingo 17 de agosto en el Boulevar Dorrego, departamento de Guaymallén.