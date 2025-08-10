Paso Cristo Redentor Habilitado

Facundo Ambrossi con la segunda del pistero

Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.

Ciclismo, podio 2da fecha, Luján de Cuyo
CiclismoPissta y Criterium

Fernando Contreras, del equipo Team  Venzo se quedo con el segundo lugar y Bruno Contreras, de la Municipalidad de Godoy Cruz con el tercer lugar.

La carrera se disputó en el departamento de Luján de Cuyo , donde se recorrio un circuito de 1700m.

Ciclismo, temporada de pista y Criterium

Categoría Juveniles

1- Guerrero, Tomás 
2- Mena, Esteban 
3- Abeiro, Mario 

Categoría Élite 

1- Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
2- Contreras, Fernando (Team Venzo) 
3- Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz) 
4- Ambrossi, Federico (Municipalidad de Godoy Cruz)
5- Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallén) 

godoy cruz ciclismoBruno Contreras ganador de la primera carrera del pistero



Desde la Asociación Ciclista Mendocina agradecieron la colaboración de la Municipalidad de Lujan de Cuyo para realizar una nueva fecha de la temporada e invitó a la próxima carrer el domingo 17 de agosto en el Boulevar Dorrego, departamento de Guaymallén. 

 

