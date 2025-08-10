Facundo Ambrossi con la segunda del pistero

La fiesta del Turismo Carretera pasó por San Juan
Martín Vázquez ganó el Desafío de las Estrellas en el circuito albardonero de Villicum ante 45.000 espectadores, un espectáculo dentro y fuera de pista
Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.Deportes10/08/2025Deportes CuyoNoticias
Fernando Contreras, del equipo Team Venzo se quedo con el segundo lugar y Bruno Contreras, de la Municipalidad de Godoy Cruz con el tercer lugar.
La carrera se disputó en el departamento de Luján de Cuyo , donde se recorrio un circuito de 1700m.
1- Guerrero, Tomás
2- Mena, Esteban
3- Abeiro, Mario
1- Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
2- Contreras, Fernando (Team Venzo)
3- Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz)
4- Ambrossi, Federico (Municipalidad de Godoy Cruz)
5- Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallén)
Desde la Asociación Ciclista Mendocina agradecieron la colaboración de la Municipalidad de Lujan de Cuyo para realizar una nueva fecha de la temporada e invitó a la próxima carrer el domingo 17 de agosto en el Boulevar Dorrego, departamento de Guaymallén.
En el Este el Chacarero derrotó a Santamarina 2 a 1, en San Luis Huracán derrotó por la mínima a Estudiantes y Gutierrez fue goleado en Viedma por Sol de Mayo.
En Resistencia derrotó 2 a 0 a Chaco For Ever y como su homónimo jujeño solo empató es único lider y con un partido menos, gran momento del Lobo.
Resultados, horarios y homenaje a ex pilotos en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera 2025 en el Circuito San Juan Villicum.
Diez disciplinas y cuatro escenarios deportivos dieron vida a esta edición de los Juegos, cargada de inclusión, camaradería y espíritu competitivo.
Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de tiro libre de Marcelo Eggel y aún debiendo un partido se ubica en la zona de clasificación.
Era un secreto a voces el alejamiento del técnico del Tomba, rápido de reflejos los dirigentes encontraron el reemplante y hoy mismo dirigirá la práctica.
El ciclista sanjuanino ganó la primera etapa y en la segunda hizo podio escoltando a solo 16 segundos de español Pau Martí y conserva el maillot azul.
Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 25% en las principales cadenas de supermercados; cuotas sin interés y promociones especiales por el Día del niño.
El programa EsencIA, respaldado por Google.org, formará a 5.000 sanjuaninos en inteligencia artificial para reducir la brecha digital en adultos mayores.
Tres imputados en San Luis seguirán detenidos por 90 días acusados de robo doblemente agravado en Tilisarao. Investigación en curso.