Noches de primavera entre viñedos, en cada copa un motivo

El restaurante 5 Suelos – Cocina de Finca, la propuesta gastronómica de los hermanos Durigutti en Las Compuertas, Luján de Cuyo, estrena una nueva experiencia pensada especialmente para los mendocinos que disfrutan de salir a cenar.“Noches de Primavera”: el restaurante de Bodega Durigutti Family Winemakers abre sus puertas en horario nocturno

Desde esta primavera, el espacio liderado por la reconocida chef Patricia Courtois ubicado en la bodega Durigutti Familiy Winemakers abrirá en horario nocturno los días jueves, viernes y sábados, con un formato especial bautizado “Noches de Primavera”.

Una cena en medio de los viñedos

El menú diseñado por Courtois propone tres pasos (entrada, principal y postre) con distintas opciones a elegir, a un valor de ARS 55.000 por persona. La carta contempla alternativas para todos los paladares, incluyendo opciones vegetarianas y veganas.

Para acompañar, los comensales podrán optar por:

Pingüino de vino blanco de la casa o tinto del pueblo (ARS 15.000).

Vinos por botella a la carta, desde ARS 24.900.

Tres opciones de maridaje, con tres copas de diferentes gamas, desde ARS 30.000 por persona.

Una alternativa cercana a Chacras

Ubicado en el corazón de Finca Victoria, en Las Compuertas, el restaurante ofrece un entorno único: un salón principal con amplios ventanales hacia los viñedos y la montaña, además de otros espacios ideales para reuniones privadas y al aire libre.

Con esta propuesta nocturna, los Durigutti apuntan especialmente al público local que suele elegir Chacras de Coria para cenar.

“Estamos a pocos minutos de Chacras y también de la Ciudad de Mendoza, con la posibilidad de vivir una experiencia distinta, de calidad, en un restaurante recomendado por la Guía Michelin 2024 y 2025”, destacan desde la bodega.

Una propuesta con identidad

El nombre del restaurante rinde homenaje a los cinco suelos de Finca Victoria y a una de las etiquetas emblemáticas de Proyecto Las Compuertas: el Malbec 5 Suelos. Se trata de un vino que sintetiza la exploración del terruño, la interpretación del lugar y la historia viva del Malbec centenario de la zona.

La propuesta gastronómica está en manos de Patricia Courtois, reconocida por su cocina con identidad y su vasta experiencia en proyectos en Argentina y en el exterior, acompañada por el sommelier de la bodega, encargado de diseñar el recorrido enológico de cada experiencia.

Los hermanos Durigutti y su apuesta por Las Compuertas

Desde 2007, con la primera adquisición de viñedos, los hermanos Héctor y Pablo Durigutti vienen desarrollando un proyecto integral en Finca Victoria. Primero con los vinos de Proyecto Las Compuertas, luego con la apertura de Casa Victoria como casa de huéspedes, el visitor center en Casa del Enólogo y finalmente con la gastronomía.

Hay noches que no se explican, sólo se viven entre aromas, risas y brindis sintiendo estar vivos.

“El restaurante fue siempre una pieza clave de este sueño. Queríamos que nuestra finca se viviera de manera integral: alojarse entre viñedos, degustar nuestros vinos y también disfrutar de una cocina que nos represente”, explica Héctor Durigutti.

Reservas

Las “Noches de Primavera” comienzan este mes de setiembre y las reservas pueden realizarse online a través de la web: www.durigutti.com/visitas/gastronomia

Vía WhatsApp: +54 9 261 598 8521.

Mail: [email protected]