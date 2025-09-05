Tarot Picante vuelve con una edición especial por el Día del Maestro
Será el próximo miércoles 10 de septiembre a las 21 horas, con una propuesta de 3 pasos para la cena, premios, karaoke, tarot, picante y mucha diversión en homenaje a las docentes.
El Parque Menotti Pescarmona recibirá la Fiesta de Confraternización de la Comunidad Brasileña con música, samba, gastronomía y solidaridad.Eventos05/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El próximo sábado 7 de septiembre, el Parque Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz será escenario de la Fiesta de Confraternización de la Comunidad Brasileña en Mendoza, un encuentro que promete color, música, gastronomía y un fuerte sentido de unión solidaria.
El evento, organizado por el Conselho de Cidadãos Brasileiros en Mendoza, busca reunir a familias, amigos y vecinos en una jornada que celebra la identidad cultural brasileña, manteniendo vivo su espíritu festivo incluso lejos de casa.
Durante toda la jornada, de 10 a 21 horas, el público podrá disfrutar de una programación variada con grupos de samba, música popular brasileña, axé, maracatú y fusiones contemporáneas que reflejan la diversidad del país vecino. Entre cada presentación, DJs animarán con sets especiales para que la música no se detenga.
Uno de los momentos destacados será el Taller de Samba, abierto a quienes quieran aprender y sumarse al ritmo. Además, los asistentes podrán recorrer puestos de gastronomía típica y artesanías, sumando sabores y tradiciones a la experiencia cultural.
La fiesta tendrá también actividades para toda la familia, talleres, sorteos y propuestas participativas, con el objetivo de acercar aún más la cultura brasileña a la comunidad mendocina.
Más allá del espíritu festivo, la propuesta tiene un profundo sentido solidario: la entrada es libre y gratuita, pero se invita a colaborar con un kilo de alimento no perecedero, que será destinado a comedores comunitarios de Godoy Cruz.
De esta manera, la Fiesta de Confraternización no solo conmemora la independencia y la riqueza cultural de Brasil, sino que también reafirma valores de solidaridad, unión y amistad entre los pueblos hermanos.
📍 Lugar: Parque Luis Menotti Pescarmona – Godoy Cruz, Mendoza
📅 Fecha: Sábado 7 de septiembre
⏰ Horario: de 10 a 21 h
🎶 Entrada: libre y gratuita (con colaboración solidaria de alimentos no perecederos)
