Blendmaker: viví la experiencia de crear tu propio vino

Llega la primavera con arte, libros, música y muchas flores
Al corazón de la ciudad de Mendoza con librerías, florerías, magia, estatuas vivientes, taller de pasacalles y más. Plaza Independencia, sábado 20 de setiembre
Godoy Cruz celebra el Día del Turismo con una propuesta inmersiva en Espacio Arizu que combina enología, arte y gastronomía este sábado 27 desde las 12.Eventos19/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El Espacio Arizu de Godoy Cruz se convertirá en escenario de una vivencia única para los amantes del vino y la cultura. En el marco del Día Internacional del Turismo, el municipio invita a participar de Blendmaker, una propuesta innovadora que permitirá a cada asistente crear su propio blend, aprendiendo de manera práctica el proceso de elaboración de un vino.
La actividad se realizará el sábado 27 de septiembre, a partir de las 12 horas, y tendrá una duración de tres horas. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente en el enlace oficial, ya que los cupos son limitados. El valor de la experiencia es de $55.000 por persona.
Una experiencia para hacer, aprender y disfrutar
Blendmaker propone un recorrido interactivo en el que cada participante podrá combinar distintos varietales, diseñar su etiqueta personalizada, y encargarse del llenado, encorchado y encapsulado de la botella, garantizando un proceso con estándares de bodega.
Además, la jornada estará acompañada de propuestas gastronómicas, música en vivo y una intervención artística, fusionando sabores, creatividad y arte en un entorno que refleja la identidad mendocina.
Etapas de la actividad
La experiencia contempla diferentes momentos para enriquecer la vivencia:
Proceso de cata y selección de varietales
Acompañamiento gastronómico
Intervención artística en vivo
Elaboración del blend personalizado
Llenado, envasado y encapsulado
Etiquetado creativo
Cierre con intervención artística
Con esta iniciativa, Godoy Cruz celebra el Día del Turismo ofreciendo una jornada donde la enología, el arte y la cultura se unen en un entorno arquitectónico emblemático como el Espacio Arizu, invitando a vecinos y turistas a vivir una experiencia sensorial e inolvidable.
Para inscribirse : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQM0acK0Vav2teH8VsjyY1_HmDYRcxxDN6B6qwGkGn6Sna4g/viewform
Al corazón de la ciudad de Mendoza con librerías, florerías, magia, estatuas vivientes, taller de pasacalles y más. Plaza Independencia, sábado 20 de setiembre
El Parque Menotti Pescarmona recibirá la Fiesta de Confraternización de la Comunidad Brasileña con música, samba, gastronomía y solidaridad.
Será el próximo miércoles 10 de septiembre a las 21 horas, con una propuesta de 3 pasos para la cena, premios, karaoke, tarot, picante y mucha diversión en homenaje a las docentes.
Será este sábado 6 de septiembre en el Club Sparta de San Martín. Se espera la participación de más de 600 nadadores de Mendoza, San Luis y Córdoba
Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas.
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
Salida desde el corpóreo Amo Mendoza de la plaza Independencia. Una invitación a explorar la Ciudad capitalina de manera única y emocionante
Un fin de semana a puro ciclismo, marcando el pulso del mountain bike argentino con dos jornadas de acción, pasión y deporte al más alto nivel
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.
En la previa a la llegada de la primavera, este sábado 20 de setiembre desde el corpóreo #AmoMendoza de plaza Independencia de la ciudad de Mendoza
El proyecto permite destinar vehículos abandonados o secuestrados a las fuerzas de seguridad, subastarlos o compactarlos para optimizar recursos.
El Ministerio de Seguridad informó que la movilización en Mendoza fue pacífica, salvo en San Rafael, donde un tumulto dejó policías heridos y elementos sustraídos.
La comuna entregará este viernes 40 nuevos créditos de diferentes líneas, destinados al desarrollo económico de los vecinos y vecinas del departamento.