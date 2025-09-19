Blendmaker: viví la experiencia de crear tu propio vino

El Espacio Arizu de Godoy Cruz se convertirá en escenario de una vivencia única para los amantes del vino y la cultura. En el marco del Día Internacional del Turismo, el municipio invita a participar de Blendmaker, una propuesta innovadora que permitirá a cada asistente crear su propio blend, aprendiendo de manera práctica el proceso de elaboración de un vino.

La actividad se realizará el sábado 27 de septiembre, a partir de las 12 horas, y tendrá una duración de tres horas. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente en el enlace oficial, ya que los cupos son limitados. El valor de la experiencia es de $55.000 por persona.

Una experiencia para hacer, aprender y disfrutar

Blendmaker propone un recorrido interactivo en el que cada participante podrá combinar distintos varietales, diseñar su etiqueta personalizada, y encargarse del llenado, encorchado y encapsulado de la botella, garantizando un proceso con estándares de bodega.

Además, la jornada estará acompañada de propuestas gastronómicas, música en vivo y una intervención artística, fusionando sabores, creatividad y arte en un entorno que refleja la identidad mendocina.

Etapas de la actividad

La experiencia contempla diferentes momentos para enriquecer la vivencia:

Proceso de cata y selección de varietales

Acompañamiento gastronómico

Intervención artística en vivo

Elaboración del blend personalizado

Llenado, envasado y encapsulado

Etiquetado creativo



Cierre con intervención artística

Con esta iniciativa, Godoy Cruz celebra el Día del Turismo ofreciendo una jornada donde la enología, el arte y la cultura se unen en un entorno arquitectónico emblemático como el Espacio Arizu, invitando a vecinos y turistas a vivir una experiencia sensorial e inolvidable.

Para inscribirse : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQM0acK0Vav2teH8VsjyY1_HmDYRcxxDN6B6qwGkGn6Sna4g/viewform