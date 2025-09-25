Sexta edición de la Expo Mendoceando en el Espacio Arizu

La Expo Mendoceando regresa este 27 y 28 de septiembre con su 6ª edición, en el marco del Día Mundial del Turismo. Durante dos jornadas, el Espacio Arizu abrirá sus puertas de 12 a 21 horas para ofrecer un paseo que combina arte, diseño, gastronomía y propuestas para toda la familia.



Una experiencia cultural y gastronómica

La feria busca poner en valor el talento mendocino y brindar un espacio de visibilidad a artesanos, diseñadores y emprendedores locales. Con la identidad turística como eje, los visitantes podrán recorrer stands de productos creativos e innovadores. Además, tendrán la posibilidad de degustar sabores regionales en la Feria Picantera.

Ambos días contarán con una variedad de actividades, entre las cuales se incluye:

Coctelería creativa con Federico Weber (Mixólogos Cocktail Club).

Música en vivo con DJ Méndez.

Caricaturas en vivo, a cargo de Martín Arias.

Talleres infantiles, como Chefsitos, para decorar galletas y donas, y Diseñarte Kids, un espacio de arte para pintar y colorear.

Parque de juegos inflables para los más chicos.

Sector de Arte, con la participación de Bárbara Morales, Mónica López, Adriana Gómez y Sabrina Rodríguez.

Además, todos los días a las 18 los asistentes disfrutarán de un show especial de Mysticc.

Un espacio abierto y familiar

La Expo se caracteriza por ser gratuita y por su ambiente inclusivo y festivo. El evento es pet friendly, por lo que las familias podrán asistir acompañadas de sus mascotas.

Ciertamente, la Expo Mendoceando se consolida como un encuentro que celebra la riqueza cultural de Mendoza, fomenta la sostenibilidad y fortalece el trabajo de los talentos locales.

En esta oportunidad, se podrá acceder al Espacio Arizu por calle San Martín 1515 o Manuel Belgrano 1322.