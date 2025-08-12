Investigan muerte de mujer en Suyuque Viejo
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.
Dos hombres fueron hospitalizados tras el vuelco de un camión con carne vacuna en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis.
En la madrugada de este martes 12 de agosto, alrededor de las 3:30, un camión Iveco que transportaba carne vacuna volcó en el kilómetro 748 de la Autopista de las Serranías Puntanas (ex Ruta Nacional 7), en la provincia de San Luis.
Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el vehículo era conducido por un hombre de 36 años, acompañado por otro de 48, ambos oriundos de la provincia de Córdoba. El rodado se desplazaba de Este a Oeste, desde la ciudad de Río Cuarto hacia la ciudad de San Luis, cargado con medias reses de carne vacuna.
Por causas que aún se investigan, el camión perdió el control y terminó volcando. Los dos ocupantes sufrieron heridas y fueron asistidos en el lugar por personal médico de la localidad de Fraga. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis para recibir atención médica de mayor complejidad.
Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias que provocaron el siniestro.
