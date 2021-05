San Luis: otra familia necesita conseguir $240mil para comprar un medicamento

Familiares y amigos de Alberto Agüero, empleado de una pinturería ubicada en Pte. Perón y Las Heras, de la ciudad de San Luis, iniciaron una campaña para conseguir $240mil para comprar dos cajas de Tocilizumab, un medicamento que no se consigue en la provincia y que esta sobrevaluado por encontrarse en falta.

Jaquelina Riquero, amiga de la familia, explicó que Agüero fue internado el lunes 24 y ahora esta en la Terapia Intensiva del Sanatorio Ramos Mejia, con asistencia mecánica respiratoria y no evoluciona al tratamiento que le están brindando. Es por eso que los médicos le solicitaron que traten de conseguir este medicamento.

“Pedimos si hay alguien que nos pueda ayudar con $20, $50 lo que sea viene bien. Él trabaja en una pinturería, su sueldo no es muy alto y la señora esta sin trabajo. Si no nos ayudamos entre nosotros no va a ser fácil para nadie" sostuvo Riquero.

Para colaborar se ha puesto una urna en la pinturería en la que trabaja Agüero y también se reciben donaciones en la cuenta de Mercado Pago de su hijo. CVU: 0000003100048026010669 Alias: todos.poralberto Hasta ahora solo han logrado reunir $62.600mil.

El martes se había conocido otro pedido similar para conseguir la misma medicación para dos médicos internados en la Clínica Privada Italia, la familia logró el objetivo en 4 horas.