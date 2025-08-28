San Juan brilló en la Expo Industrias 2025
La provincia mostró su potencial productivo en la Expo Industrias y Servicios, con foco en minería, agroindustria y programas de apoyo a inversores.
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.Economía28/08/2025Periodistas CuyoNoticias
La provincia de San Juan vive una nueva celebración de su tradición vitivinícola con la realización de la 26ª edición del EVISAN, evento que se extenderá durante tres días y que tendrá como objetivo poner en valor los vinos de los distintos valles sanjuaninos, mostrando la diversidad y el potencial de cada terruño.
San Juan celebra su identidad con una nueva edición del EVISAN
Organizado por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), con el acompañamiento del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el EVISAN reúne a bodegas que presentan sus vinos de manera anónima: sin etiquetas comerciales, solo identificados por varietal y valle de procedencia. En esta edición se recibieron 90 muestras, evaluadas por un jurado de especialistas que seleccionará a los mejores exponentes de cada zona.
Un recorrido por los valles y sus vinos
Las actividades comenzaron el jueves 28 de agosto en Barreal, Calingasta, donde una comitiva integrada por periodistas especializados, representantes de la UCCuyo y cámaras del sector visitó viñedos locales. Allí se realizó una degustación de vinos de ocho bodegas, guiada por técnicos de cada proyecto.
El viernes 29 de agosto se llevará a cabo la Cata Técnica en el Centro Cultural San Martín, donde el jurado evaluará seis muestras representativas de los valles, seleccionadas entre las 90 participantes.
El sábado al mediodía será el turno del Departamento de Zonda, con recorridas y visitas a bodegas de la localidad, en un espacio de intercambio directo con los productores.
Expo Vinos & Gastronomía: el gran cierre
La actividad culminará el sábado 30 de agosto a las 19:00 horas con la esperada EVISAN Expo Vinos & Gastronomía, en el Salón Grazia.
La propuesta reunirá a 22 bodegas, seis propuestas gastronómicas, un espacio de cata a ciegas, una muestra de arte y tres shows en vivo, en un formato pensado para que el público disfrute de una experiencia completa que combina vino, cocina y cultura.
La entrada será libre y gratuita, con consumos arancelados dentro del evento.
La provincia mostró su potencial productivo en la Expo Industrias y Servicios, con foco en minería, agroindustria y programas de apoyo a inversores.
En el mes del Trabajador de la Construcción en Seco, el Grupo LTN impulsa la profesionalización de este tipo de obra y capacita a más de 1500 personas en el país.
Por tal motivo Aerolíneas Argentinas informó que se verá nuevamente alterada la programación de vuelos, por la medida de fuerza impulsada por el gremio ATEPSA.
Quines, en el norte de San Luis, combina historia, cultura y naturaleza. La Chimenea, su emblema patrimonial, es símbolo de identidad y atractivo turístico.
San Juan abrió la segunda edición del programa Argentina Exporta 2025, que brinda asistencia técnica a empresas para crecer en mercados internacionales.
Una encuesta de Booking,com revela situales vividas por turistas argentinos, tales como quedarse dormido en el transporte público hasta entrar en la habitación equivocada.
La tarjeta Mastercard se dispondrá de manera gradual a los usuarios a través de la aplicación y se podrá usar en cualquier comercio o en tiendas online. Ofrece 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y pagos en comercios con QR.
A través del Fideicomiso de Asistencia Vitivinícola, Mendoza busca asistir a más de 9.000 productores en 130.000 hectáreas de viñedos, implementando un plan integral de manejo de la plaga.
El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos
Nicolás Cortez advierte que el proyecto de ley para modificar el Estatuto del Empleado Público es "un ataque directo a los trabajadores de la salud"
Será en Bodega Vistalba y habrá dos ediciones: la primera el 8 y 9 de septiembre y la segunda el 11 y 12 del mismo mes. Dirigido a público en general y con cupos limitados.
En el mes del Trabajador de la Construcción en Seco, el Grupo LTN impulsa la profesionalización de este tipo de obra y capacita a más de 1500 personas en el país.
Como le ocurrió con Central Norte en Salta, cayó nuevamente derrotado 1 a 0 ante Deportivo Morón, vuelve con las manos vacias en dos partidos afuera.