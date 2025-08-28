La provincia de San Juan vive una nueva celebración de su tradición vitivinícola con la realización de la 26ª edición del EVISAN, evento que se extenderá durante tres días y que tendrá como objetivo poner en valor los vinos de los distintos valles sanjuaninos, mostrando la diversidad y el potencial de cada terruño.



San Juan celebra su identidad con una nueva edición del EVISAN

Organizado por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), con el acompañamiento del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el EVISAN reúne a bodegas que presentan sus vinos de manera anónima: sin etiquetas comerciales, solo identificados por varietal y valle de procedencia. En esta edición se recibieron 90 muestras, evaluadas por un jurado de especialistas que seleccionará a los mejores exponentes de cada zona.

Un recorrido por los valles y sus vinos

Las actividades comenzaron el jueves 28 de agosto en Barreal, Calingasta, donde una comitiva integrada por periodistas especializados, representantes de la UCCuyo y cámaras del sector visitó viñedos locales. Allí se realizó una degustación de vinos de ocho bodegas, guiada por técnicos de cada proyecto.

El viernes 29 de agosto se llevará a cabo la Cata Técnica en el Centro Cultural San Martín, donde el jurado evaluará seis muestras representativas de los valles, seleccionadas entre las 90 participantes.

El sábado al mediodía será el turno del Departamento de Zonda, con recorridas y visitas a bodegas de la localidad, en un espacio de intercambio directo con los productores.

Expo Vinos & Gastronomía: el gran cierre

La actividad culminará el sábado 30 de agosto a las 19:00 horas con la esperada EVISAN Expo Vinos & Gastronomía, en el Salón Grazia.

La propuesta reunirá a 22 bodegas, seis propuestas gastronómicas, un espacio de cata a ciegas, una muestra de arte y tres shows en vivo, en un formato pensado para que el público disfrute de una experiencia completa que combina vino, cocina y cultura.

La entrada será libre y gratuita, con consumos arancelados dentro del evento.





