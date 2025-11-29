Llegó el día, se corre la Maratón Nocturna

La Ciudad de Mendoza realizará la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, uno de los eventos deportivos y recreativos más emblemáticos del calendario local. La competencia tendrá lugar este sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30h desde la explanada de la Casa de Gobierno.

El encuentro, que ya completó los cupos de inscriptos, ofrecerá dos modalidades para distintos niveles y edades: el circuito competitivo de 10 kilómetros y el recorrido familiar de 2 kilómetros, pensado para disfrutar en grupo y vivir una experiencia nocturna en las calles de la capital.

Actividad literaria: presentación del libro “Correr para no temblar”

En el marco de la Maratón Nocturna, la Ciudad acompañará una propuesta cultural especial. El sábado 29, a las 11 h, en La Báscula (Nave Cultural), se presentará el libro “Correr para no temblar”, del periodista y productor Daniel Yúdica, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria en radio y televisión. El autor fue distinguido con el Martín Fierro 2018 por su programa “Mendoza Deportiva” y ahora comparte su primera obra en formato escrito; un testimonio sobre los desafíos personales y la resiliencia a través del running.

La actividad es abierta y gratuita, y forma parte de las iniciativas que la Ciudad impulsa para integrar deporte, cultura y comunidad.

Circuito y recorrido

La salida y llegada será en la explanada de Casa de Gobierno. Desde allí, los corredores transitarán por La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, hasta los Portones del Parque General San Martín. El itinerario continuará por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para luego emprender el regreso por Emilio Civit, Sarmiento, Rivadavia y Mitre, finalizando nuevamente frente a Casa de Gobierno.

Entrega de kits

La entrega de kits se realizará en La Báscula (Nave Cultural):

Viernes 28 de noviembre: de 10 a 17 h

Sábado 29 de noviembre: de 10 a 13 h

Además, corredores y corredoras contarán con servicio de guardarropas (no válido para objetos de valor como documentos, llaves, billeteras, entre otros), ubicado junto al Memorial.

Servicios y propuestas el día del evento

Quienes participen o acompañen contarán con estacionamiento gratuito en Casa de Gobierno, sobre calle Peltier (sector sur). Además, habrá un punto de aliento con DJ ubicado en los Portones del Parque, acompañando el paso de los corredores.

La competencia otorgará premios en efectivo para los tres primeros puestos de la categoría general femenina y masculina de los 10K:

1º puesto: $400.000

2º puesto: $300.000

3º puesto: $200.000

La propuesta gastronómica estará a cargo de los foodtrucks Taimara Licuados y Habemus Papas, ubicados en Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen.

Vías alternativas previstas para circular

La Ciudad implementará un operativo especial de tránsito por la competencia nocturna, que se realizará este sábado. Habrá cortes en algunas arterias, con alternativas de circulación para garantizar la fluidez vehicular. A su vez, el servicio del Metrotranvía se verá interrumpido por una hora, de 21.30 a 22.30h.