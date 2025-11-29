Llegó el día, se corre la Maratón Nocturna

Rugen los motores en el Este mendocino
El Turismo Nacional regresa a Mendoza despues de 11 años con el Gran Premio Coronación. Clase 2 y 3. Bernardo Llaver busca el título del TC2000.
La tradicional carrera nocturna mendocina se realizará este sábado 29 de noviembre, con circuitos de 10K y 2K y otras actividades especiales más.Deportes29/11/2025Deportes CuyoNoticias
La Ciudad de Mendoza realizará la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, uno de los eventos deportivos y recreativos más emblemáticos del calendario local. La competencia tendrá lugar este sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30h desde la explanada de la Casa de Gobierno.
El encuentro, que ya completó los cupos de inscriptos, ofrecerá dos modalidades para distintos niveles y edades: el circuito competitivo de 10 kilómetros y el recorrido familiar de 2 kilómetros, pensado para disfrutar en grupo y vivir una experiencia nocturna en las calles de la capital.
Actividad literaria: presentación del libro “Correr para no temblar”
En el marco de la Maratón Nocturna, la Ciudad acompañará una propuesta cultural especial. El sábado 29, a las 11 h, en La Báscula (Nave Cultural), se presentará el libro “Correr para no temblar”, del periodista y productor Daniel Yúdica, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria en radio y televisión. El autor fue distinguido con el Martín Fierro 2018 por su programa “Mendoza Deportiva” y ahora comparte su primera obra en formato escrito; un testimonio sobre los desafíos personales y la resiliencia a través del running.
La actividad es abierta y gratuita, y forma parte de las iniciativas que la Ciudad impulsa para integrar deporte, cultura y comunidad.
Circuito y recorrido
La salida y llegada será en la explanada de Casa de Gobierno. Desde allí, los corredores transitarán por La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, hasta los Portones del Parque General San Martín. El itinerario continuará por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para luego emprender el regreso por Emilio Civit, Sarmiento, Rivadavia y Mitre, finalizando nuevamente frente a Casa de Gobierno.
Entrega de kits
La entrega de kits se realizará en La Báscula (Nave Cultural):
Viernes 28 de noviembre: de 10 a 17 h
Sábado 29 de noviembre: de 10 a 13 h
Además, corredores y corredoras contarán con servicio de guardarropas (no válido para objetos de valor como documentos, llaves, billeteras, entre otros), ubicado junto al Memorial.
Servicios y propuestas el día del evento
Quienes participen o acompañen contarán con estacionamiento gratuito en Casa de Gobierno, sobre calle Peltier (sector sur). Además, habrá un punto de aliento con DJ ubicado en los Portones del Parque, acompañando el paso de los corredores.
La competencia otorgará premios en efectivo para los tres primeros puestos de la categoría general femenina y masculina de los 10K:
1º puesto: $400.000
2º puesto: $300.000
3º puesto: $200.000
La propuesta gastronómica estará a cargo de los foodtrucks Taimara Licuados y Habemus Papas, ubicados en Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen.
Vías alternativas previstas para circular
La Ciudad implementará un operativo especial de tránsito por la competencia nocturna, que se realizará este sábado. Habrá cortes en algunas arterias, con alternativas de circulación para garantizar la fluidez vehicular. A su vez, el servicio del Metrotranvía se verá interrumpido por una hora, de 21.30 a 22.30h.
El Turismo Nacional regresa a Mendoza despues de 11 años con el Gran Premio Coronación. Clase 2 y 3. Bernardo Llaver busca el título del TC2000.
Operativo especial de tránsito por la competencia nocturna de ese sábado. Habrá interrupciones en algunas arterias para garantizar la fluidez vehicular.
La velada en el Palacio de los Deportes contará con cinco peleas por el título provincial y a su vez premiarán a casi 40 boxeadores de toda la provincia.
La triatleta sanjuanina finalizó segunda en su categoría y 34ª en la general. La competencia se llevó a cabo en los bosques de Palermo, Buenos Aires.
La competencia atlética se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.
Fadep marcó 17 goles en dos partidos, 10 en el Regional y 7 en la Liga, San Martin y Godoy Cruz hicieron 8 y Argentino 7, hubo 55 goles en 12 partidos.
Se disputó la segunda fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Angel Oropel, representante del equipo Chimbas Te Quiero, se consagró ganador.
Este sábado desde las 08:00hs hasta las 22:00hs se realizará el tradicional torneo, fiscalizado por la Federación Mendocina de Judo, en el Salvador Bonanno.
La comuna, en conjunto con Osep, realizaron con controles gratuitos, charlas y actividades para promover hábitos saludables, en la Estación Saludable del Acceso Este.
El lunes, profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un repertorio de temas populares ante vecinos y turistas que se acercaron al corazón de la Ciudad de Mendoza.
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.