Nuevos cupos para la Maratón Aniversario de Tunuyán

Gisela Suligoy tuvo una gran actuación en el IRONMAN
La triatleta sanjuanina finalizó segunda en su categoría y 34ª en la general. La competencia se llevó a cabo en los bosques de Palermo, Buenos Aires.
La competencia atlética se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.Deportes26/11/2025Deportes CuyoNoticias
La Maratón Aniversario de Tunuyán se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20 h en el Parque de la Lombardía. Tras abrir inscripciones a principio de mes, los cupos iniciales se completaron rápidamente, por lo que la Dirección de Deporte de la Municipalidad decidió sumar 100 lugares, que ya se encuentran disponibles para quienes deseen participar.
La propuesta ofrece tres distancias: 3K, 6K y 12K, con circuitos diseñados para que cada participante elija el desafío acorde a su nivel de entrenamiento. Los mapas oficiales ya están disponibles y permiten visualizar cada trazado:
3K (Recreativa): una vuelta dentro del Parque de la Lombardía, ideal para caminar, trotar o participar en familia.
6K: recorrido que combina senderos del parque con un tramo por calle Güemes y Lisandro de la Torre.
12K: mismo circuito de los 6K, pero en dos vueltas consecutivas.
Vecinos y vecinas de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín.
Participantes de otros departamentos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de la Lombardía.
$15.000 – Incluye remera oficial, dorsal con chip descartable y medalla finisher.
$10.000 – Incluye dorsal con chip y medalla finisher (sin remera).
Accedé al formulario e inscribite https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9 . Tenés tiempo hasta completar cupos.
Ya se dio a conocer el diseño de la remera oficial de esta edición, que será entregada a quienes opten por la inscripción completa. A continuación, se puede ver el flyer con la imagen de la remera, que representa el espíritu de esta maratón y el orgullo de celebrar un nuevo aniversario de Tunuyán.
Fuente: prensa Tunuyán
