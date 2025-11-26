Gisela Suligoy tuvo una gran actuación en el IRONMAN

Los Bosques de Palermo fueron nuevamente el escenario para una nueva edición del IRONMAN 70.3 de Buenos Aires, evento que tuvo la participación de 1.300 triatletas que llegaron a la capital del país desde distintos lugares del mundo.

Fueron 1.9 km de natación en el Lago de Regatas de Palermo, 90 km de ciclismo por avenidas y autopistas de la ciudad y 21,1 kilómetros de pedestrismo por los bosques de Palermo, con meta junto al lago. Los ganadores fueron Agustín Leiro entre los hombres y Yanina Minaglia entre las damas.

San Juan tuvo en Gisela Suligoy a su representante, logrando un brillante segundo puesto en su categoría y el 34° en la clasificación general de damas.

Luego de su participación en este triatlón que, en principio, no estaba en sus planes, Gisela comentó: “La carrera 70.3 de Buenos Aires no estaba en mis planes para 2025, ya que originalmente iba a participar en un IRONMAN completo en México. Sin embargo, debido a asuntos personales, no pude viajar. Para no perder el ritmo del entrenamiento y todo lo que había trabajado durante el año, decidí inscribirme en el IM Buenos Aires."

" Era un circuito nuevo para mí; había escuchado comentarios desalentadores sobre el estado del lago y los retomes en el circuito de bici. No obstante, opté por no dejarme influenciar y decidí disfrutar cada etapa del recorrido. Y así fue: el lago resultó ser mejor de lo que esperaba, aunque un poco estrecho para la cantidad de competidores."

" Salí en la quinta posición del agua, pero no me preocupaba, ya que sabía que podía recuperar tiempo en la bicicleta. Lamentablemente, durante la natación había comenzado a llover y se largó más fuerte en el segmento de ciclismo, lo que hizo que el trayecto fuera más lento y peligroso, sumando un poco de viento. El ciclismo es mi fuerte, y logré pasar a las cuatro primeras, finalizando en primer lugar"

"Sin embargo, agregó la triatleta sanjuanina, no pude sacar mucha ventaja, ya que no estamos acostumbrados a pedalear con lluvia en San Juan. El trote fue un verdadero desafío. Con la salida del sol, la humedad se intensificó y las zapatillas estaban mojadas. Aunque no son excusas, reconozco que esto afectó mi desempeño y me pasó una competidora."

" A pesar de los obstáculos, estoy más que feliz con mi actuación. Tuve la oportunidad de clasificar nuevamente para el Mundial en Francia, pero lamentablemente tuve que rechazar esa invitación debido a otros compromisos. Mi calendario de triatlones para 2025 culminó con esta carrera, y estoy contenta con mis logros, incluyendo dos podios y culminando plata en los ALL WORLD AWARDS."

" Ahora, mi enfoque está en el IRONMAN 70.3 de San Juan y el IRONMAN completo en noviembre. Siempre apostando por el deporte y apoyando a mi provincia en cada paso del camino”.

