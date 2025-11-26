Gisela Suligoy tuvo una gran actuación en el IRONMAN

Nuevos cupos para la Maratón Aniversario de Tunuyán
La competencia atlética se correrá el sábado 6 de diciembre en el Parque de La Lombardía de Tunuyán, con modalidades recreativas y competitivas.
Los Bosques de Palermo fueron nuevamente el escenario para una nueva edición del IRONMAN 70.3 de Buenos Aires, evento que tuvo la participación de 1.300 triatletas que llegaron a la capital del país desde distintos lugares del mundo.
Fueron 1.9 km de natación en el Lago de Regatas de Palermo, 90 km de ciclismo por avenidas y autopistas de la ciudad y 21,1 kilómetros de pedestrismo por los bosques de Palermo, con meta junto al lago. Los ganadores fueron Agustín Leiro entre los hombres y Yanina Minaglia entre las damas.
San Juan tuvo en Gisela Suligoy a su representante, logrando un brillante segundo puesto en su categoría y el 34° en la clasificación general de damas.
Luego de su participación en este triatlón que, en principio, no estaba en sus planes, Gisela comentó: “La carrera 70.3 de Buenos Aires no estaba en mis planes para 2025, ya que originalmente iba a participar en un IRONMAN completo en México. Sin embargo, debido a asuntos personales, no pude viajar. Para no perder el ritmo del entrenamiento y todo lo que había trabajado durante el año, decidí inscribirme en el IM Buenos Aires."
" Era un circuito nuevo para mí; había escuchado comentarios desalentadores sobre el estado del lago y los retomes en el circuito de bici. No obstante, opté por no dejarme influenciar y decidí disfrutar cada etapa del recorrido. Y así fue: el lago resultó ser mejor de lo que esperaba, aunque un poco estrecho para la cantidad de competidores."
" Salí en la quinta posición del agua, pero no me preocupaba, ya que sabía que podía recuperar tiempo en la bicicleta. Lamentablemente, durante la natación había comenzado a llover y se largó más fuerte en el segmento de ciclismo, lo que hizo que el trayecto fuera más lento y peligroso, sumando un poco de viento. El ciclismo es mi fuerte, y logré pasar a las cuatro primeras, finalizando en primer lugar"
"Sin embargo, agregó la triatleta sanjuanina, no pude sacar mucha ventaja, ya que no estamos acostumbrados a pedalear con lluvia en San Juan. El trote fue un verdadero desafío. Con la salida del sol, la humedad se intensificó y las zapatillas estaban mojadas. Aunque no son excusas, reconozco que esto afectó mi desempeño y me pasó una competidora."
" A pesar de los obstáculos, estoy más que feliz con mi actuación. Tuve la oportunidad de clasificar nuevamente para el Mundial en Francia, pero lamentablemente tuve que rechazar esa invitación debido a otros compromisos. Mi calendario de triatlones para 2025 culminó con esta carrera, y estoy contenta con mis logros, incluyendo dos podios y culminando plata en los ALL WORLD AWARDS."
" Ahora, mi enfoque está en el IRONMAN 70.3 de San Juan y el IRONMAN completo en noviembre. Siempre apostando por el deporte y apoyando a mi provincia en cada paso del camino”.
