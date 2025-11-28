Ultima gala del año del boxeo amateur en Villa Mercedes

El Torneo de Boxeo Amateur ‘José María Gatica’ 2025 llega a su fin, este viernes a las 20:00, con una gran velada que dejará huellas en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes. El encuentro tendrá cinco cruces que pelearán por el título provincial. También se premiarán a los 38 campeones que dejó el torneo a lo largo del año en cada rincón de la provincia.

La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz; la directora de Boxeo Provincial, Eva Gatica y el referente del Torneo, Sergio Medina, brindaron una conferencia de prensa para hacer un balance de lo que fue este gran encuentro que tuvo ring a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde más de 166 deportistas de 33 gimnasios lograron competir y lucirse dentro del mundo del boxeo.

“Hemos sido muy federales dentro de la provincia, todos los pueblos y localidades han tenido la oportunidad de organizar algunas de nuestras veladas y ver a nuestros boxeadores. Además de participar en el torneo ‘José María Gatica’, han tenido la oportunidad de ser seleccionados para los Juegos Evita y para los regionales y nacionales que se han disputado a lo largo del año con el apoyo, por supuesto, de la secretaría de Deportes”, aseguró Muñiz.

Gatica resaltó el sacrificio que realizaron los deportistas durante las 15 veladas que tuvo el Torneo, ya que las durante este año, la inscripción se duplicó. “La cantidad de jóvenes que han competido en el torneo, más los jóvenes que ya están preparándose para el campeonato del año que viene, creo que duplica la cantidad de chicos que tenemos actualmente. Hemos estado en toda la provincia, desde Unión hasta Nogolí, San Francisco, Santa Rosa del Conlara, Villa de la Quebrada, Balde por primera vez, La Punta, y realmente los boxeadores han hecho un sacrificio porque muchos trabajan, otros estudian y tuvieron una perseverancia muy especial. Esto es lo que nosotros queríamos lograr y el objetivo es ese precisamente el social, la reinserción de los jóvenes a la sociedad desde el deporte, desde el boxeo. Como dice nuestro Gobernador, un deporte rudo, pero un deporte muy, pero muy noble”, dijo.

Con respecto a las peleas que se verán este viernes por la noche, Medina precisó que serán cinco combates. “Estamos hablando de 10 boxeadores con mucha experiencia y mucha juventud, porque son chicos que ya están haciendo sus últimas peleas en el amateurismo. Tras esta final creo que la mayoría se va a retirar y va a pasar al profesionalismo. Una velada única, histórica. Aparte de ser libre y gratuita, en el Palacio de los Deportes va a haber chicos como Jair Assat, que todos lo conocemos, que ya ha peleado torneos argentinos en el amateurismo. El chico que pelea con él, Andrés Fernández, viene de pelear el Campeonato Argentino. También Isaías Aguilera que pelea con Camargo, dos chicos que han sido medallistas en los Juegos Evita. Es algo histórico, estos diez competidores que creo que van a brindar lo mejor”, remarcó.

Osvaldo Principi vuelve a San Luis

Muñiz anunció que como previa a esta gran velada, Osvaldo Príncipi, reconocido periodista argentino especialista en boxeo, brindará una capacitación abierta al público en el Cine Teatro San Luis. Será a las 10:00, en el segundo piso del edificio. “Como la del año pasado fue muy concurrida, este año la haremos en el Cine Teatro. Principi tiene una riqueza en el conocimiento deportivo muy grande y el año pasado nos pasó que no solamente habló de boxeo, sino que habló de otras cuestiones que le interesaban al público, en este caso periodistas y estudiantes de educación física, así que esperamos que se repita esa sesión”, explicó.

El Gobierno normalizó la Federación Sanluiseña

Durante la conferencia de prensa, la directora anticipó que el Gobernador anunciará este viernes el premio sorpresa que tendrán los boxeadores y a su vez, anticipó que para el año que viene, junto a la secretaría de Deportes están planificando incorporar nuevas herramientas para que los deportistas tengan la oportunidad de finalizar sus estudios escolares o universitarios. También anunció que normalizaron la Federación Sanluiseña de Boxeo.

“La expectativa para el año que viene es muy importante, porque ya va a decir el Gobernador el premio que les va a dar y además de eso tengo que juntarme con la Secretaria antes de fin de año a ver si podemos implementar, como en la anterior gestión de Poggi, algo parecido al plan PIE, para que los que no terminaron la escuela primaria la terminen, la que no terminaron en secundario lo puedan terminar, y el que quiera seguir una carrera o alguna profesión técnica la pueda hacer. Así que realmente estamos muy pero muy contentos. También quiero agradecerle a la Federación Argentina de Box, porque este mes vamos a tener la Federación Sanluiseña ya normalizada”, contó.

Muñiz destacó que la intervención de la Federación fue un “éxito”. “Tuvo un trabajo muy difícil de ordenamiento que se llevó a cabo con dirigentes de primera calidad que hicieron una tarea ejemplar y ahora nosotros vamos a normalizar la Federación después de mucho tiempo de estar acéfala. Así que eso también colaboró o fue un puntal muy importante para que nosotros tuviéramos éxito en este torneo, estamos muy agradecidos”, dijo.