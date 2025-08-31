Paso Cristo Redentor Cerrado

El temporal de Santa Rosa no da tregua en San Juan

Más de 3.000 familias de distintos departamentos resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado en todo el territorio provincial

El gobierno de San Juan montó un operativo interministerial para asistir a miles de familias afectadas por el temporal de Santa Rosa en distintos puntos de la provincia.

Hasta esta tarde más de 3.000 familias de distintos departamentos de San Juan resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde ayer sábado, el operativo de asistencia integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano es realizado en conjunto con los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente.

El trabajo interministerial incluye la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones, además del despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados.

San juan, lluvias, anegamientos y evacuados

Los departamentos más perjudicados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde se han registrado familias evacuadas que son contenidas en espacios habilitados en cada zona.

El operativo continuará en los próximos días hasta garantizar la asistencia a todos los damnificados.

7409124e-ee31-496b-abbf-45411e25726b

Detalle de asistencias hasta las 15:30 horas, de las familias asistidas los días sábado y domingo en los distintos departamentos de la provincia de San juan:

Capital 180
25 de mayo 203
Albardón 175
Chimbas 553
Sarmiento 200
Pocito 243
Caucete 430
Santa Lucia 200
Zonda 100
Ullum 120
Rivadavia 170
9 de julio 170
Angaco 140
Rawson 415
San Martín 100

