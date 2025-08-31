El Radar San Martín del organismo de Contingencias Meteorológicas de Mendoza registró un importante acumulado de precipitaciones durante el episodio de ciclogénesis que afectó a la provincia este fin de semana.

Ciclogénesis en Mendoza: hasta 65 mm de lluvia en el Este de Mendoza

Los registros comprenden desde las 08:00 horas del 30 de agosto hasta las 08:00 del 31 de agosto, con intensidades que variaron según los departamentos.

Lluvias del 30 de agosto (08:00 a 08:00 del 31/08)

San Martín: entre 50 y 65 mm en Centro, Chimbas, Chapanay, El Central y Tres Porteñas; resto de distritos, entre 25 y 45 mm.

Junín: Centro, Algarrobo Grande, Los Barriales y Medrano: 45 a 55 mm.

Rivadavia: sector oeste 45 a 50 mm; centro y este, 35 a 40 mm.

Santa Rosa: promedio entre 25 y 35 mm.

Gran Mendoza y Pedemonte: 50 a 55 mm en promedio.

Maipú: sector sur y central 50 mm; sector norte 45 mm.

Luján de Cuyo: Agrelo, Perdriel y Ugarteche 35 mm; El Carrizal 45 mm.

Lavalle: sector sur 40 mm; resto del departamento 35 mm.

Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos): entre 30 y 45 mm promedio.

La Paz: entre 25 y 30 mm.







Lluvias del 31 de agosto (08:00 a 14:00 horas)

San Martín: 25 mm.

Junín: 20 mm.

Rivadavia: entre 15 y 20 mm.

Zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco: promedio de 15 a 20 mm.





Balance del fenómeno

El evento meteorológico dejó acumulados significativos en gran parte del territorio mendocino, especialmente en la zona Este y el Gran Mendoza, donde los valores superaron los 50 mm en varias localidades.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles alertas y prestar atención a sectores rurales y urbanos que puedan presentar anegamientos debido a la intensidad de las lluvias.