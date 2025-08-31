Paso Cristo Redentor Cerrado

Suspenden clases presenciales en zonas de Mendoza

Este lunes 1 de septiembre, escuelas de Tupungato, Luján y Lavalle atenderán solo de manera virtual debido a la intransitabilidad de caminos.

Caminos-anegados-por-las-lluvias-4La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza informó que, debido a intensas lluvias y nevadas, se suspenderán las clases presenciales en el turno mañana de este lunes 1 de septiembre en varias localidades de la provincia.

La medida afecta a las escuelas de todos los niveles y modalidades en:

Tupungato: La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito y zona sur de La Arboleda.
Luján de Cuyo: Potrerillos y Cacheuta.
Lavalle: El Secano.

La suspensión se decidió siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso. En estas zonas, la actividad escolar se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

