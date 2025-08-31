Ciclogénesis dejó fuertes lluvias en Mendoza
El Radar San Martín registró acumulados de hasta 65 mm en el Este provincial y más de 50 mm en el Gran Mendoza durante el episodio de ciclogénesis.
Este lunes 1 de septiembre, escuelas de Tupungato, Luján y Lavalle atenderán solo de manera virtual debido a la intransitabilidad de caminos.Sociedad31/08/2025Periodistas CuyoNoticias
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza informó que, debido a intensas lluvias y nevadas, se suspenderán las clases presenciales en el turno mañana de este lunes 1 de septiembre en varias localidades de la provincia.
La medida afecta a las escuelas de todos los niveles y modalidades en:
Tupungato: La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito y zona sur de La Arboleda.
Luján de Cuyo: Potrerillos y Cacheuta.
Lavalle: El Secano.
La suspensión se decidió siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso. En estas zonas, la actividad escolar se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.
El Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza permanecerá abierto desde el 1 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
