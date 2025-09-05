San Luis: grave caso de amenazas y coacción
Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron en las últimas horas dos procedimientos en las provincias de San Juan y Mendoza, que culminaron con el secuestro de cocaína, marihuana y la detención de tres personas.
El primer operativo ocurrió en San Juan, a la altura del Paraje San Carlos, donde integrantes del Escuadrón 66 “San Juan” realizaban controles vehiculares nocturnos sobre la Ruta Nacional 40. Allí, una camioneta proveniente de Mendoza intentó evadir la presencia de los uniformados y, en la maniobra, el conductor arrojó un paquete rectangular.
Durante la requisa, los ocupantes insultaron al personal y ofrecieron dinero para evitar el procedimiento, situación que fue rechazada por los gendarmes. Con el apoyo de un perro detector de narcóticos, se confirmó que el paquete contenía 1 kilo 58 gramos de cocaína. Además, se incautaron 6,5 gramos de marihuana, 43.120 pesos, tres teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaban. Los tres hombres quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía Federal de San Juan.
El segundo procedimiento tuvo lugar en Mendoza, en la zona de El Sosneado. Allí, personal de la Patrulla Fija del Escuadrón 29 “Malargüe” inspeccionó un ómnibus y en el baño halló una caja de bebida vegetal que contenía un envoltorio con 248,5 gramos de cocaína.
En este caso intervino la Fiscalía Descentralizada de San Rafael, que dispuso el secuestro de la sustancia y el inicio de las actuaciones correspondientes.
De esta manera, ambos operativos permitieron desarticular intentos de transporte de drogas en rutas nacionales de la región Cuyo, reafirmando los controles de Gendarmería en las tres provincias.
