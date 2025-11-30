Fatal vuelco camión en rotonda de Villa Mercedes

Un hombre de 66 años murió este domingo a la madrugada tras volcar el camión que conducía en la rotonda de la ruta nacional 8 y Circunvalación, en Villa Mercedes. El vehículo transportaba paquetes de arroz y quedó volcado sobre la calzada. Personal médico confirmó el fallecimiento en el lugar.



El accidente en plena madrugada

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:45, cuando el chofer circulaba de noreste a suroeste por la ruta nacional 8 a bordo de un camión Volvo con semirremolque. Al llegar a la rotonda de Circunvalación, por motivos que aún deben esclarecerse, perdió el control del rodado. El vehículo volcó de manera abrupta y quedó atravesado sobre parte de la calzada, lo que obligó a interrumpir el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia.

La víctima y los primeros auxilios

La persona fallecida tenía domicilio en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y viajaba sola al momento del vuelco. Minutos después del accidente, arribaron profesionales del Sempro, quienes constataron que el conductor había perdido la vida a raíz del impacto. No se registraron otros vehículos involucrados ni personas heridas en la zona. El operativo sanitario se montó de inmediato para asegurar el área y permitir que los demás equipos realizaran sus tareas.

Intervención de bomberos y fuerzas de seguridad

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios “El Fortín”, efectivos de la Comisaría Seccional 11° de Villa Mercedes y personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial. También participaron agentes de Policía Científica, encargados de relevar datos, tomar medidas y fotografiar la escena. La UROP N°2 coordinó el procedimiento general. Las maniobras incluyeron la estabilización del semirremolque, la verificación del cargamento y la remoción del material derramado sobre la calzada.

Un cargamento desparramado y un tránsito reducido

El camión transportaba paquetes de arroz, parte de los cuales quedaron esparcidos tras el vuelco. Esto dificultó inicialmente el paso de otros vehículos y exigió una limpieza minuciosa para evitar nuevos incidentes. El tránsito quedó restringido en uno de los sectores de la rotonda hasta que el semirremolque fue reacomodado y retirado con maquinaria pesada. La policía pidió a los conductores circular con extrema precaución por la zona durante las primeras horas de la mañana.

Investigación para determinar las causas

Si bien el vuelco se produjo en un punto donde confluyen dos vías de tránsito importantes, todavía no está claro qué originó la pérdida de control. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran una posible velocidad inadecuada para la maniobra, un desperfecto mecánico o una falla humana. Los peritajes técnicos y las muestras levantadas por Policía Científica serán claves para avanzar en la reconstrucción del hecho. Las autoridades señalaron que el análisis podría extenderse durante los próximos días.

Una zona con alto flujo vehicular

La rotonda donde ocurrió el accidente es un tramo de circulación constante, utilizado tanto por vehículos locales como por transportes de carga que atraviesan la provincia. La presencia de curvas pronunciadas y la confluencia de rutas hacen que se trate de un sector donde se requiere especial atención. En los últimos años, se han registrado allí episodios de diversa gravedad, por lo que los equipos de emergencia cuentan con protocolos rápidos de actuación. La madrugada, además, suele presentar condiciones de baja visibilidad que pueden influir en la conducción.

Un hecho que conmocionó a Villa Mercedes

El fallecimiento del camionero generó preocupación en la ciudad, donde el tránsito pesado es habitual debido al corredor vial que atraviesa la zona. Las fuerzas de seguridad remarcaron la importancia de extremar las medidas de precaución y respetar la señalización en sectores de rotondas y derivadores. La investigación seguirá su curso para establecer con precisión qué provocó el vuelco y cerrar el expediente con toda la información necesaria. Mientras tanto, las autoridades reforzarán controles en puntos críticos para prevenir nuevos siniestros.