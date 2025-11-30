Montaña: Mujer muere en vuelco y su acompañante herido

Una mujer de 38 años murió este domingo por la mañana tras un vuelco ocurrido en el kilómetro 1075 de la Ruta 7, en Luján de Cuyo. El vehículo en el que viajaba dio varios tumbos y quedó detenido sobre la calzada. Un hombre de 39 años, que iba como acompañante, resultó herido y fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos.



Un tramo con movimiento intenso a primera hora

El siniestro se registró a las 08:15, en un sector donde a esa hora comienza a aumentar la circulación vehicular. La conductora, identificada como Noelia Emilce Valles, viajaba en un Chevrolet Spin en dirección de Oeste a Este. Los primeros informes señalan que, por causas que aún no fueron establecidas, perdió el dominio del rodado. En pocos segundos, el vehículo se desestabilizó, salió de su trayectoria y empezó a volcar, dando varios tumbos antes de detenerse. La violencia de esos giros fue determinante en el desenlace.



El impacto y las consecuencias inmediatas

Tras el vuelco, el auto quedó sobre la calzada, en el carril que se dirige hacia el Este. Automovilistas que transitaban por la zona fueron los primeros en detenerse para advertir a otros conductores y pedir asistencia. Algunos intentaron acercarse al vehículo, pero la gravedad del daño obligó a esperar la llegada de personal especializado. La escena mostraba restos del auto esparcidos en distintos puntos del pavimento y el fuerte impacto sufrido por la conductora. El acompañante permanecía dentro del vehículo, con lesiones visibles y en evidente estado de shock.



Intervención del personal de emergencia

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó pocos minutos después del aviso. Los médicos confirmaron el fallecimiento de la conductora en el lugar, ya que las lesiones provocadas por el vuelco fueron incompatibles con la vida. Luego asistieron al acompañante, identificado con las iniciales R. P., quien presentaba politraumatismos múltiples. Fue estabilizado y trasladado en ambulancia al Hospital Central para realizarle estudios y descartar complicaciones internas. Su evolución dependerá de la respuesta a las primeras intervenciones médicas.



Trabajos policiales y control en la ruta

Efectivos policiales de la jurisdicción de Luján trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y permitir el ingreso seguro de las ambulancias. También realizaron las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el vuelco. La calzada quedó parcialmente reducida durante varios minutos mientras se retiraba el vehículo, se revisaban los restos y se registraba el estado del camino. Las autoridades señalaron que la investigación continuará con el análisis de huellas, condiciones climáticas y posibles fallas mecánicas.



Factores en estudio y una causa todavía abierta

Aunque aún no se estableció la razón exacta por la cual la conductora perdió el control, los equipos técnicos evalúan distintos elementos. Entre ellos, el estado del pavimento, la velocidad de circulación, la presencia de otros vehículos en el entorno y el comportamiento del rodado al momento del impacto. Los vuelcos suelen estar asociados a maniobras bruscas o desestabilizaciones repentinas, pero el análisis completo podrá aportar datos más precisos. La causa quedó a disposición de la fiscalía correspondiente, que ordenó medidas para reconstruir la secuencia final del trayecto.



Un hecho que conmociona y deja una advertencia vial

El fallecimiento de Valles generó consternación entre quienes la conocían y en la comunidad de Luján, ya que se trataba de una vecina de 38 años que transitaba una ruta muy utilizada por quienes viajan hacia el centro de la provincia. Los especialistas en seguridad vial insisten en que, aunque muchos factores influyen en un hecho de este tipo, mantener la atención, respetar la velocidad y extremar precauciones puede reducir riesgos. El accidente vuelve a recordar la fragilidad que existe en cada desplazamiento y la importancia de las intervenciones rápidas, como las realizadas por el SEC, que fueron clave para asistir al sobreviviente. Se espera un parte médico oficial sobre su estado de salud en las próximas horas.