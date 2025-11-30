La Maratón Nocturna reunió a miles en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza vivió una noche llena de energía con la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025. Más de 2000 personas participaron del evento, que ofreció circuitos de 10K y 2K. María Belén Alegre e Ignacio Erario se consagraron como ganadores en la prueba principal.



Una fiesta del running en la noche mendocina

La largada se concretó a las 21.30 en la explanada de la Casa de Gobierno y marcó el inicio de una jornada que volvió a reunir a atletas, familias y visitantes. La competencia completó su cupo de inscriptos y confirmó el crecimiento que viene mostrando desde su primera edición. Las calles se llenaron de luces, música y entusiasmo, generando un ambiente ideal para disfrutar del deporte al aire libre.

Una carrera que convocó a participantes de todo el país

Además del público mendocino, la propuesta atrajo corredores de numerosas provincias argentinas. Atletas de Buenos Aires, Salta, San Juan y otras regiones se sumaron a la experiencia. También lo hicieron deportistas de ocho países, entre ellos Chile, Brasil, Suiza, Rusia y Estados Unidos. La presencia internacional reforzó el impacto que viene logrando este evento en el calendario deportivo regional.

Dos circuitos para todas las edades y capacidades

El evento ofreció dos modalidades: un desafiante recorrido competitivo de 10K y una alternativa familiar de 2K. La diversidad permitió que se sumaran deportistas experimentados y también niños, adultos mayores y familias enteras. Hasta veteranos de Malvinas participaron del encuentro, aportando un momento emotivo que fue valorado por el público. La carrera se desarrolló sin inconvenientes, incluso con pronóstico previo de mal tiempo.

Resultados destacados en los 10K

En la categoría femenina, María Belén Alegre se quedó con el primer puesto, seguida por Ailín Funes y Elisa Abarca. En la rama masculina, Ignacio Erario lideró la clasificación, escoltado por Ignacio Sánchez y Juan Martín Fernández. Los premios en efectivo para los tres primeros de cada categoría sumaron atractivo a la competencia, e incentivaron la participación de deportistas de diferentes puntos del país.

Un recorrido que mostró la belleza de la Ciudad de Mendoza

El circuito de 10K llevó a los corredores por varios sitios emblemáticos. La traza incluyó La Pampa, Mitre y la plaza Independencia, para luego ingresar a Emilio Civit en dirección a los Portones del Parque General San Martín. Los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago formaron parte del trayecto antes del regreso hacia la meta. Cada espacio aportó un paisaje distinto y una motivación adicional para quienes transitaban los kilómetros finales.

Aliento, música y una atmósfera vibrante

Uno de los momentos más celebrados fue el punto de aliento instalado en los Portones del Parque, donde un DJ animó el paso de los corredores. Cientos de personas acompañaron desde ese sector, generando un entorno festivo que se repitió a lo largo del circuito. La noche también tuvo un instante inesperado: una declaración de amor en la línea de llegada, que captó la atención del público y sumó un toque emotivo al cierre de la jornada.

Una organización integral para un evento en expansión

La Municipalidad de Mendoza dispuso servicios de salud, emergencias y seguridad en todo el recorrido. Preventores y equipos de limpieza trabajaron para garantizar una experiencia segura y ordenada. El intendente Ulpiano Suarez acompañó el evento y destacó el valor del deporte como herramienta para fortalecer hábitos saludables y promover el uso del espacio público. La cuarta edición de la Maratón Nocturna reafirmó el lugar de la Ciudad como escenario de grandes encuentros deportivos y dejó instalada la expectativa por una nueva edición que continúe esta propuesta en crecimiento.