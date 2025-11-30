Canapino, el primer campeón del Turismo Carretera 2000

El “Titán” se coronó en San Martín (Mendoza) tras llegar 5º con el Renault Fluence del Axion Energy Sport y festejó su primer título desde 2021. La victoria fue para Facundo Ardusso (Honda Civic), que fue el más ganador del año, con 5 triunfos.

“No fue una carrera fácil. Se me hizo eterna la carrera porque venía tranquilo, ciudadano todo. En la 1ª vuelta, cuando me atacaron, me corrí para que corrieran tranquilos. Este título significa muchísimo porque es el campeonato en una categoría nacional que sumo para mi estadística frente a pilotos y equipos de primer nivel”, expresó Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.

El Turismo Carretera 2000 cerró su primera temporada este domingo en el autódromo de Mendoza, donde Agustín Canapino vio la bandera a cuadros en la quinta colocación y le bastó para consagrarse campeón con el Renault Fluence del Axion Energy Sport.

Agustín Canapino, quien partió desde la segunda colocación, manejó la carrera con los puntos a favor que tenía en el campeonato y con el quinto lugar que vio la bandera a cuadros le bastó para gritar campeón del Turismo Carretera 2000 al mando del Renault Fluence del Axion Energy Sport.

Facundo Ardusso (Honda Civic) terminó como subcampeón, a 36 puntos de Canapino en el campeonato, y se llevó el privilegio de ser el más ganador de la temporada, con 5 victorias. Con las dos que logró en el circuito “Jorge Ángel Pena” de Mendoza, el santafesino del RV Racing se convirtió en el tercer piloto que gana las dos Finales del fin de semana, algo que también habían logrado Humberto Krujoski (Renault Fluence) en La Plata y “Josito” Di Palma (Citroën C4 Lounge) en Buenos Aires.

Justamente el arrecifeño terminó como escolta de Ardusso (a 0s877) luego de largar 4º y así consiguió su 6º podio en el fin de semana en el que concretó su regreso a la categoría, siempre de la mano del Aimar Motorsport. El local Bernardo Llaver (Honda Civic) repitió la 3ª posición del sábado -misma ubicación que logró en el campeonato- y terminó la temporada con 11 podios en 23 carreras.

Bernardo Llaver consigue el pase el Turismo Carretera y Camilo Trappa Valentín Yankelevich tiene su pase al TC Pista

En el 2025 ganaron

Facundo Ardusso 5

Agustín Canapino 4

Josito Di Palma 3

Humberto Krujoski 3

Bernardo Llaver 2

Braian Quevedo 2

Matías Frano 1

Franco Riva 1

Camilo Trappa 1

Lucas Valle 1

El próximo año el Turismo Carretera 2000 correrá 12 carreras, 10 con el Turismo Pista y 2 con el Turismo Carretera

Fuente y fotos: Campeones