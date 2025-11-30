Convenio con Gimnasia y apoyo a San Martín

La Maratón Nocturna reunió a miles en la Ciudad de Mendoza
Más de 2000 corredores participaron de la 4° edición de la Maratón Nocturna 2025, un evento deportivo con un recorrido emblemático por la capital mendocina.
La Subsecretaria de Deportes de la provincia de Mendoza se hizo presente en las instalaciones del club del parque General San Martín y en el Este.Deportes30/11/2025Deportes CuyoNoticias
El Club Gimnasia y Esgrima firmó un convenio con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza con el fin de potenciar el plan de mejoras de infraestructura que nuestra Institución llevará adelante para jugar en la Liga Profesional de Fútbol de AFA
El mensana Fernando Porretta, recorrió las instalaciones junto al Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y compartió los proyectos para modernizar espacios, mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión deportiva. De esta manera, se continúa consolidando el crecimiento institucional del club blanquinegro.
Federico Chipaetta junto a Mauricio Ginestar de la Subsecretaria de Deportes visitaron el Club Atlético San Martín, una institución con historia, identidad y un enorme trabajo social en el Este mendocino.
En esta oportunidad se entregó apoyo económico para que el club pueda seguir creciendo, mejorando su infraestructura y acompañando a sus deportistas, especialmente a las infancias y juventudes que encuentran en el deporte un espacio seguro y de oportunidades.
Desde la Subsecretaría de Deportes seguimos fortaleciendo a cada institución de la provincia, convencidos de que el deporte transforma realidades y construye comunidad expresaron en un comunicado para agregar: Es un orgullo acompañar a clubes que, con compromiso y esfuerzo, sostienen el desarrollo deportivo de Mendoza.
El mendocino Berni Llaver el crédito local en el Autódromo General San Martín terminó 3ro (Honda Civic) terminó la temporada con 11 podios en 23 carreras.
Del 28 al 30 de noviembre, la provincia será sede de un torneo inclusivo internacional basquet adaptado en silla con equipos de Argentina, Chile y Bolivia.
Será el sábado 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo donde la gran familia de este deporte se reunirá para distinguir a los destacados del año.
La tradicional carrera nocturna mendocina se realizará este sábado 29 de noviembre, con circuitos de 10K y 2K y otras actividades especiales más.
El Turismo Nacional regresa a Mendoza despues de 11 años con el Gran Premio Coronación. Clase 2 y 3. Bernardo Llaver busca el título del TC2000.
Operativo especial de tránsito por la competencia nocturna de ese sábado. Habrá interrupciones en algunas arterias para garantizar la fluidez vehicular.
La velada en el Palacio de los Deportes contará con cinco peleas por el título provincial y a su vez premiarán a casi 40 boxeadores de toda la provincia.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación organizó una cata técnica destinada a estudiantes de Diseño Gráfico de la UNSJ. Concursan para crear el logo que identificará a las pasas de uva locales.
Jóvenes del penal Almafuerte construyeron y donaron bancos a la Escuela Ecológica de Godoy Cruz, combinación de capacitación, solidaridad e inclusión.
Un chofer de Cabify fue asaltado durante la madrugada y, gracias al GPS del vehículo, la Policía recuperó el rodado en Las Heras sin lesiones para la víctima.