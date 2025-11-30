Convenio con Gimnasia y apoyo a San Martín

El Club Gimnasia y Esgrima firmó un convenio con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza con el fin de potenciar el plan de mejoras de infraestructura que nuestra Institución llevará adelante para jugar en la Liga Profesional de Fútbol de AFA

El mensana Fernando Porretta, recorrió las instalaciones junto al Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y compartió los proyectos para modernizar espacios, mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión deportiva. De esta manera, se continúa consolidando el crecimiento institucional del club blanquinegro.

Federico Chipaetta junto a Mauricio Ginestar de la Subsecretaria de Deportes visitaron el Club Atlético San Martín, una institución con historia, identidad y un enorme trabajo social en el Este mendocino.

En esta oportunidad se entregó apoyo económico para que el club pueda seguir creciendo, mejorando su infraestructura y acompañando a sus deportistas, especialmente a las infancias y juventudes que encuentran en el deporte un espacio seguro y de oportunidades.

Desde la Subsecretaría de Deportes seguimos fortaleciendo a cada institución de la provincia, convencidos de que el deporte transforma realidades y construye comunidad expresaron en un comunicado para agregar: Es un orgullo acompañar a clubes que, con compromiso y esfuerzo, sostienen el desarrollo deportivo de Mendoza.