Cristian Moyano ganador de la 3ra fecha de la temporada

El segundo lugar quedó en manos de Nahuel Mendez(Municipalidad de Godoy Cruz) y el tercer puesto fue para Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos).

La competencia se desarrolló sobre un circuito de 11,6 km, realizando 11 vueltas y completando un total aproximado de 145,6km.

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1- Crespo, Nicolás

2- Aveiro, Mario

3- Herrera, Ivo

Categoría Master

1- Zumer, Daniel

2- Funes, David

3- Gómez, Gustavo

Categoría Damas

1- Ávila, Alejandra

2- Bajouth, Florencia

Categoría Élite

1- Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos)

2- Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)

3- Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos)

4- Ovejero, Mario (Municipalidad de San Carlos)

5- Juarez, Daniel (RTO Revi Junín)

El recorrido partió desde el Pedal Club Tomás Capello (Córdoba 158, Godoy Cruz). Se avanzó por calle Córdoba hasta Perito Moreno, girando a la izquierda; luego nuevamente a la izquierda por calle Tiburcio Benegas hasta acceder al Corredor del Oeste. Desde allí se continuó hacia la Rotonda de Servicios Públicos, luego hacia la Rotonda de Palmares, donde —150 metros antes de la línea de llegada— comenzará el circuito.

El circuito prosiguió la Rotonda Tijera (Chacras Park), regresando nuevamente por Rotonda Servicios Públicos y Rotonda de Palmares. Este circuito de 11,6 km se completó en 11 oportunidades, totalizando aproximadamente 145,6 km.

La Asociación Ciclista Mendocina agradeció la colaboración de la Municipalidad de Godoy Cruz y Luján de Cuyo, el acompañamiento de las familias presentes y, especialmente, a todos los ciclistas que participan día a día, aportando su esfuerzo, su pasión y formando un pelotón multicolor que hace posible cada fecha.

Recordó que la proxima competencia se disputará entre el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el departamento de Tupungato, con la 17 Vuelta de Tupungato .