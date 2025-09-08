Este lunes 8 de septiembre, alrededor de las 17:30 horas, un trágico accidente de tránsito se registró en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza.

El siniestro ocurrió en la intersección de callejón Lillo y Buenos Vecinos, donde colisionaron una camioneta y un automóvil Fiat Duna. Producto del impacto, una mujer fue hallada en el lugar sin signos vitales.

Al sitio acudieron rápidamente efectivos policiales y personal médico, quienes constataron la muerte de la víctima.

Hasta el momento, el nombre de la mujer no no ha sido comunicada por las autoridades policiales a los medios de comunicación. En tanto, las autoridades judiciales y peritos viales llevan adelante las tareas de investigación para esclarecer las causas del choque y determinar responsabilidades.

Un panorama actualizado sobre la siniestralidad vial en Mendoza, con datos recientes y confiables:



Principales cifras (2024)

En 2024 fallecieron 171 personas en accidentes viales en Mendoza, lo que representa una disminución del 13,5 % respecto a 2023, cuando hubo 198 víctimas fatales. Sin embargo, es un 9,25 % más que en 2022 (156 casos) .



El mes más trágico fue enero, con 27 muertes, seguido por noviembre (18), julio (16) y octubre (15).



El total de muertes durante el primer semestre fue de 91, mientras que en el segundo semestre cayó a 80

El Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Maipú, Luján, Las Heras y Guaymallén) concentró 94 fallecimientos, representando un 55 % del total.



En otras circunscripciones:

Segunda (General Alvear, San Rafael, Malargüe): 31,

Tercera (San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa): 29,

Cuarta (Tunuyán, San Carlos, Tupungato): 17 (Los Andes, Mendoza 24).



Comparativa nacional y tendencias históricas

Según la ANSV, en 2024 se registraron 157 víctimas fatales en Mendoza, distribuidas en 116 siniestros fatales. Esto posiciona a la provincia en el décimo lugar en cantidad de víctimas a nivel nacional.



En 2021, Mendoza alcanzó su número más bajo de muertes viales en 14 años, con 111 víctimas fatales. Esto representó una caída del 56 % respecto a 2019 (250 víctimas).



Casos vinculados al consumo de alcohol

En el primer semestre de 2024 fallecieron 67 personas en siniestros viales, de las cuales 7 murieron en accidentes vinculados a conductores alcoholizados .

Vale destacar que se dispararon los controles de alcoholemia, aumentando un 241 % respecto a 2023, con una tasa de positividad del 3,3 % .



Mendoza ha experimentado una disminución general en las muertes por accidentes viales, llegando a uno de los niveles más bajos de los últimos años, incluso con mejoras impulsadas por una política vial activa. Sin embargo, aún enfrenta desafíos: la siniestralidad sigue siendo significativa en el Gran Mendoza, y el consumo de alcohol sigue siendo un importante factor de riesgo. Las campañas de prevención y los controles vigentes han demostrado impacto, pero la provincia necesita mantener el foco para continuar reduciendo estos indicadores.





