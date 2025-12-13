Mendoza premió el 7° Salón Provincial Foto edición

Este viernes se realizó la apertura de la muestra y el acto de premiación del 7° Salón Provincial de Fotografía de Mendoza en el Espacio de Fotografía Máximo Arias. El certamen reunió a artistas locales, autoridades culturales y público general, y distinguió obras que integrarán el patrimonio artístico de la provincia de Mendoza.



Un certamen que consolida la fotografía mendocina

El Salón Provincial de Fotografía es organizado por el Espacio de Fotografía de la provincia, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas. En su séptima edición, el certamen reafirmó su objetivo central: promover la actividad artístico-fotográfica en Mendoza. A través de esta propuesta, se busca ofrecer una mirada amplia y representativa de los lenguajes fotográficos que conviven en la provincia, desde enfoques clásicos hasta producciones modernas y contemporáneas.



Premios que fortalecen el patrimonio cultural

Uno de los aspectos destacados del salón es el carácter de los premios adquisición. Estas distinciones permiten incrementar el patrimonio artístico provincial con obras de fotógrafos mendocinos. Además, el certamen otorga menciones honoríficas que funcionan como instancias de apoyo, reconocimiento y legitimación para los artistas seleccionados. De esta manera, el salón no solo visibiliza la producción local, sino que también acompaña el desarrollo de trayectorias artísticas y fomenta la continuidad del trabajo creativo en el ámbito de la fotografía.



Autoridades, jurado y público en la apertura

El acto inaugural fue encabezado por autoridades de la Subsecretaría de Cultura. Estuvieron presentes Laura Beningazza, directora de Actividades Artísticas; Marcela Lucero, coordinadora de Espacios Culturales; y Ana Clara Pronotto, coordinadora del Espacio de Fotografía Máximo Arias. También participaron los integrantes del jurado, artistas seleccionados y público general. La apertura se desarrolló en un clima de intercambio y celebración, destacando el valor de los espacios culturales como puntos de encuentro entre creadores y comunidad.



Selección y curaduría de la muestra

El jurado del certamen estuvo integrado por Claudio Blanco, Amelia Presman y Germán Álvarez. Su labor se centró en el análisis de las 100 postulaciones recibidas, de las cuales se seleccionaron 30 obras para integrar el 7° Salón Provincial de Fotografía. La curaduría de la muestra estuvo a cargo de Silvana Valdivia, quien organizó el recorrido expositivo con el objetivo de resaltar la diversidad de miradas, técnicas y temáticas presentes en la producción fotográfica mendocina actual.



Ganadores y menciones honoríficas

Durante la apertura se realizó el anuncio de los premios. El primer premio fue otorgado a Leandro Guillermo Fornies por su obra “Camaroneros”. El segundo premio correspondió a María Victoria Riveros con la obra “Narciso”. Además, el jurado entregó tres menciones honoríficas: a Gustavo Tulián por “Pastando en libertad”, a Migo Welsh por “El tiempo es todo lo demás” y a Leonardo David Medina Kaiser por “Frutos urbanos”. Estas distinciones reconocen la calidad y originalidad de las propuestas presentadas.



Montos y proyección del salón

Los montos establecidos para esta edición fueron de 850.000 pesos para el primer premio y 650.000 pesos para el segundo. Cada una de las tres menciones honoríficas recibió 350.000 pesos. Cabe destacar que los premios principales son de adquisición, por lo que las obras ganadoras pasarán a formar parte del patrimonio provincial. Con esta nueva edición, el Salón Provincial de Fotografía reafirma su continuidad y su rol como plataforma clave para el desarrollo y la difusión de la fotografía en Mendoza.

Integran la muestra

Albornoz Dante Gabriel – Portal desaguadero

Aparicio Andrea – Observada

Púrpura Carlos Alejandro – Los Favios

Donoso Carolina – Huellas

Soloducha Damián – Bolivia, corazón de Sud América Retratos de caporales y otras danzas

Fernández Diego Martín – Ensueño revelado

Rubi Fabricio – Lago en la montaña

Pérez Federico Gastón – Piel de agua

Sabatini Federico – Belleza efímera

López Fernanda – Habitarse

Paz Gabriel – Aires de libertad

Quiroga Germán – Invisibles

Sabez Gustavo – Hilo vital

Tulián Gustavo – Pastando en libertad (Primera Mención)

Alume Jacobo – Lugar del NO

Tinelli Juan – Fuerza y fragilidad

Noe Julieta – Amistades vegetales

Fornies Leandro Guillermo – Camaroneros (Primer Premio)

Fernández Leonardo – Contra el viento

Medina Kaiser Leonardo David – Frutos urbanos (Tercera Mención)

Oñate Lucas Oscar – El beso de las diosas

Pappalardo Luciano – Agua negra

Ortiz María del Carmen – Posthumano

Magarre María Luz – El deseo se hunde en silencio

Riveros María Victoria – Narciso (Segundo Premio)

Welsh Miguel Ángel – El tiempo es todo lo demás (Segunda Mención)

González Pablo – Salir a escena

Castillo Rodrigo Gastón – Desde adentro

Pascual Sabrina – Jarillita escondida

Borghi Silvia del Valle – S/T de la serie «La emoción nos define»

La muestra se podrá recorrer de martes a viernes, de 10 a 19 y sábados, domingos y feriados de 12 a 19, en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, Paseo Padre Jorge Contreras 1250, Parque General San Martín.