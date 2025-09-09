Motociclista murió al chocar con patrullero en San Juan

Un motociclista murió tras chocar con un patrullero en la madrugada de este martes en Rivadavia. El conductor del rodado menor viajaba acompañado por una joven y colisionó con un patrullero de la Policía de San Juan que giró a la izquierda mientras se encontraba de recorrida.

De acuerdo a la información policial, el siniestro tuvo lugar después de las 4:00 horas de este martes en avenida Libertador y Ramón Salinas, de Rivadavia.

El móvil policial, un Toyota Corolla, era conducido por Claudiio Chirino acompañado por el agente Moisés y en la moto, Benelli RTK , viajaban Diego Maximiliano Tejada Gómez (25) acompañado por Valentina Gómez (23).

El móvil policial conducido por Chirino, que se encontraba de recorrida, transitaba por avda Libertador hacia el oeste, cuando al llegar a calle Ramón Salinas, inicia maniobra de giro hacia su izquierda, para continuar hacia el sur por dicha arteria.

Pero, la moto que circulaba también por avda. Libertador en el mismo sentido, detrás del móvil, al momento del giro, embiste con la parte frontal al auto, en su lateral izquierdo.

El motorista y su acompañante fueron trasladados a un nosocomio donde se informó que cerca de las 6:30 horas, Tejada Gómez había dejado de existir.

El conductor del móvil policial y su acompañante, fueron asistidos en el lugar, ya que presentaban dolores en el cuerpo. El conductor del patrullero, arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia y quedó bajo arresto en sede policial.