Motociclista murió al chocar con patrullero en San Juan

Taekwon-Do: XI Copa Provincia de Mendoza en el Polimeni
Con más de 300 competidores inscriptos se espera que el estadio de Las Heras se convierta en un espacio de disciplina, respeto y transformación social
Un joven de 25 años colisionó con el móvil policial que realizaba recorrida en Rivadavia y perdió la vida, el efectivo a cargo de la movilidad está demorado09/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un motociclista murió tras chocar con un patrullero en la madrugada de este martes en Rivadavia. El conductor del rodado menor viajaba acompañado por una joven y colisionó con un patrullero de la Policía de San Juan que giró a la izquierda mientras se encontraba de recorrida.
De acuerdo a la información policial, el siniestro tuvo lugar después de las 4:00 horas de este martes en avenida Libertador y Ramón Salinas, de Rivadavia.
El móvil policial, un Toyota Corolla, era conducido por Claudiio Chirino acompañado por el agente Moisés y en la moto, Benelli RTK , viajaban Diego Maximiliano Tejada Gómez (25) acompañado por Valentina Gómez (23).
El móvil policial conducido por Chirino, que se encontraba de recorrida, transitaba por avda Libertador hacia el oeste, cuando al llegar a calle Ramón Salinas, inicia maniobra de giro hacia su izquierda, para continuar hacia el sur por dicha arteria.
Pero, la moto que circulaba también por avda. Libertador en el mismo sentido, detrás del móvil, al momento del giro, embiste con la parte frontal al auto, en su lateral izquierdo.
El motorista y su acompañante fueron trasladados a un nosocomio donde se informó que cerca de las 6:30 horas, Tejada Gómez había dejado de existir.
El conductor del móvil policial y su acompañante, fueron asistidos en el lugar, ya que presentaban dolores en el cuerpo. El conductor del patrullero, arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia y quedó bajo arresto en sede policial.
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
La comunidad universitaria homenajeó a Esther Picco, primera rectora de la UNSL y pionera en el CIN, reconocida por su defensa de la educación y los DDHH.
Apenas le duró tres asaltos el tunuyanino Leonel Hinojosa, el combate se desarrolló en la division de los superlivianos en el Polideportivo de Guaymallén.
El empate de visitante claro que vale, pero el casi descendido Alvarado fue un equipo muy débil al que el Cruzado maipucino podría haber derrotado.