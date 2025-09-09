‘Espy’ González se alzó con el podio del Rally Provincial y Pasten con el Nacional. ‘Espy’ fue seguido por ‘Nury’ Syriani y ‘El Chileno’ García; el sanjuanino, por Baldoni y Villagra.

La séptima fecha del Campeonato Argentino de Rally y la sexta del Rally Provincial hicieron vibrar a la provincia durante tres días. Este domingo, en Boxes de Potrero de los Funes, la fiesta tuerca de una de las competencias más convocantes tuvo su gran coronación: Cristian ‘Espy’ González, Roberto ‘Nury’ Syriani y Luis ‘el Chileno’ García ocuparon los tres puestos del podio local y Gastón Pasten, Miguel Baldoni y Federico Villagra los de la fecha del Nacional. Miles de sanluiseños y visitantes de todo el país inundaron el circuito del perilago en un domingo a pleno sol.

La competencia no solo volvió a poner a San Luis en la escena del deporte nacional: también generó una inyección a la economía local por la gente que el rally mueve en todo el país.

En esta ocasión, los tramos no solo recorrieron los bellos paisajes serranos, ya que el sábado los pilotos corrieron, después de más de 30 años, el Súper Especial GADA (Grupo de Artillería de Defensa Aérea), que se disputó en el predio que el Ejército tiene en Sarmiento y avenida Eva Perón, por lo que los motores también rugieron en la capital.

El viernes, la acción comenzó frente al Cabildo de La Punta con un vibrante shakedown. Por la noche, los autos y pilotos se trasladaron al centro puntano para dar el show de la largada simbólica en Plaza Pringles.

El sábado, en la primera etapa, la carrera recorrió tramos en Paso del Rey, Inti Huasi, Cañada Honda, La Arenilla y la Ruta 10. El gran cierre fue en el GADA.

En el Nacional, Miguel Baldoni se alzó con cinco de los siete tramos del sábado y Federico Villagra fue el mejor en el predio del Ejército; en el Provincial, González fue puntero escoltado por Syriani, que tuvo el mejor tiempo en el GADA.

Un final espléndido

Con un sol radiante, una brisa leve y casi 20° de temperatura, Boxes se inundó de fanáticos y curiosos.La etapa del día, la segunda, surcó caminos de Río Grande, El Trapiche, Estancia Grande, la Ruta 31 y Potrero de los Funes, donde hubo un súper especial final.

Hicimos una carrera inteligente, sin romper gomas, más rápido por el medio. Ganamos la Power Stage recién así que nos vamos con todos los puntos oro. Creo que ampliamos mucho la diferencia así que quedamos muy bien posicionados por el campeonato”, comentó ‘El Coyote’ al llegar. Sobre la alegría de correr ante su gente, dijo que “gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ganar muchos grandes premios en San Luis y que disfruten la carrera. Así que nada, quiero agradecer al equipo, al copiloto que hizo un trabajo enorme, a mi familia que me acompaña siempre, a los patrocinantes y a toda la gente de San Luis que me han alentado de una manera increíble”.

Por una penalización, el podio quedó para Pasten. “A San Luis la conocemos. Venimos corriendo en algunos provinciales y también tengo muchos amigos acá, así que la verdad que me siento como en casa. Y los caminos buenísimos, con un paisaje y una escenografía única, con un rally rápido de montaña con piso genuino que se banca todas las pasadas, así que disfrutamos mucho”, destacó el piloto sanjuanino. Sobre la tarde en el GADA, opinó que “el súper especial está muy bueno porque atrae a la familia, a los niños, que vean y se contagien. Que tengan ilusión o no de algún día correr. Así que está bueno”.

Para ‘Espy’ la sensación fue la misma: “La verdad que felicito a la organización, al Gobierno y a toda la gente de la historia del deporte porque realmente correr en el GADA fue algo espectacular. Ustedes vieron la cantidad de público que convocó. Hace muchos años que no se convocaba tanta gente. Así que eso está muy bueno y espero que se siga implementando”.

“Fue una linda carrera, con mucho público, una carrera muy dura para el Provincial pero la verdad que estamos punteros del campeonato y con esto sacamos la diferencia más importante”, sumó, y dijo que tras el festejo se preparará fuerte de cara a la próxima fecha.

La premiación comenzó con la clase A, gritos, festejo del público y champagne en el aire.

ANSL